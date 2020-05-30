Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек
За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. При этом у 3747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 30 мая 2020: 8 952 человека заболели за сутки
Комсомольская правда03:51
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В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
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На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
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Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru вчера в 04:00
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело вчера в 11:31
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Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
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Кино
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Аргументы и Факты вчера в 09:56
Здоровье
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Всего в России за последние сутки был подтвержден 8371 случай новой коронавирусной инфекции, заболевших выявили в 85 регионах.
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Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело вчера в 02:09
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
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В России школьные выпускные пройдут 27 июня
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За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
Армия и оружие
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
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Политика
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Piter.tv 05:01
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В общежитии Киева выявили вспышку коронавируса
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Газета.Ru 04:38
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США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
Общество
SIPRI: мировые расходы на вооружение сократятся из-за пандемии
Согласно новому исследованию, мировые военные расходы в 2019 году достигли самого высокого уровня и увеличились на 7,2% по сравнению с военными расходами в 2010 году.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
Итальянский ученый прогнозирует вторую волну коронавируса осенью
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Музыка
Ургант спел с выпускниками из Екатеринбурга на «Первом канале»
Видео с выступлением школьников включили фоном, Ургант сыграл мелодию песни на фортепиано, а певицы из группы «Фрукты» подпели ребятам.
URA.Ru 00:55