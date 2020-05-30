За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. При этом у 3747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.

В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек

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