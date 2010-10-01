В России за минувшие сутки подтвердили 9974 случая заболевания коронавирусом. Из них у 4049 человек не было клинических проявлений болезни. Общее число заболевших выросло до 252 245-ти.

В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек

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