Регионом с самым активным распространением вируса остается Москва — за сутки в городе выявили 5795 новых случаев. Общее количество зараженных в столице, таким образом, составляет более половины от числа инфицированных в России — 74 401.

В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек

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