В России за сутки коронавирус выявили у 8248 человек. За то же время выздоровели 9767 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В России за сутки коронавирус выявили у более чем 8 тысяч человек

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