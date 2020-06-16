Коронавирус
MOS.newsВ России за сутки коронавирус выявили у более чем 8 тысяч человек
В России за сутки коронавирус выявили у 8248 человек. За то же время выздоровели 9767 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
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193 человека умерли от COVID-19 за сутки в России. Всего 7 284 жертвы на 16 июня
Курьер. Среда. Бердск04:21
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Политика
Посол США заявил, что приговор Уилану повлияет на отношения с Россией
Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что обвинительный приговор американцу Полу Уилану негативно скажется на отношениях Соединенных Штатов и России, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:03
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
Актуальные Новости вчера в 15:31
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тыс. рублей
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 000 рублей.
Evo-rus.com вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган решили не разводиться
В конце марта Оксана Самойлова написала в Инстаграм, что намерена развестись с Джиганом.
Культуромания вчера в 12:25
Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Общество
Штормовое предупреждение выпустили в Москве из-за аномальной жары
Штормовое предупреждение выпустили по причине жаркой погоды в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.
Вечерняя Москва 08:09
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4%
По оценке г-на Минко, если регулятор предпочтет в июне снизить ставку больше чем на 50 базисных пунктов, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле.
Финансовая газета 08:13
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Происшествия
О «тяжелом состоянии» Ефремова после ДТП рассказал его адвокат
Live24 вчера в 05:50
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:43
Здоровье
В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Ещё семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму.
Крым 24 вчера в 07:27
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
Гаджеты
Смартфон HTC Desire 20 Pro оценен в 300 долларов
Цена смартфона составляет 300 долларов.
Megaobzor.com 05:50
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Шоу-бизнес
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28
Футбол
«Барселона» не продала Фати «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» делал не одно предложение по трансферу нападающего «Барселоны» Ансу Фати.
Евро-футбол.ру 07:59
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM 04:04
Общество
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.
Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия
Полиция отпустила задержанных у здания суда пикетирующих пермяков
Пермяки участвовали в одиночных пикетах в поддержку фигурантов дела о «кукле Путина». Манекен был установлен 11 ноября неподалеку от ЦУМа.
Properm.ru 04:39
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Успенская удивила поклонников архивным фото до пластики
Королева отечественного шансона Любовь Успенская поделилась фотографией из молодости. Снимок певицы до пластики удивил поклонников.
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