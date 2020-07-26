Коронавирус
Online47.ruВ России за сутки коронавирусом заболели 5765 человек
За последние 24 часа в России коронавирусом заболели 5765 человек, умерли – 77, вылечились – 3110, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу в воскресенье, 26 июля.
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Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Армия и оружие
Российские и сирийские войска окружили в Сирии около 3 тыс. боевиков
Avia.pro вчера в 05:38
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Происшествия
Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
Общество
Собянин сообщил об уровне торговли выше показателей прошлого года
Объемы продаж в Москве на прошлой неделе превысили показатели аналогичного периода 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 02:32
Армия и оружие
Дрозденко: Захват Курильских островов Японией займет не более 6 дней
В результате быстрого нападения Япония может заполучить Курильские острова меньше чем через неделю.
Территория новостей 00:03
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Политика
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Российская газета 04:23
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Здоровье
На Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч
REGNUM вчера в 05:44
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
Футбол
Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок
Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 15:36
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс вчера в 12:49
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Здоровье
Ученый рассказал, почему россиянам нужно есть меньше соли
Россияне в среднем потребляют 12 грамм соли в день при рекомендуемой ВОЗ и Минздравом норме в пять грамм, рассказал руководитель научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин.
РИА Новости 01:57
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 23 июля в 04:16
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
РИА Новости 03:28
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Общество
В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса
В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:36
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Лезги газет 01:48
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи выведена на стартовый комплекс
Москва, 26 июля 2020, 10:30 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывод на стартовый комплекс и установку в вертикальное положение ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи серии «Экспресс».
REGNUM 03:30