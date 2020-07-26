За последние 24 часа в России коронавирусом заболели 5765 человек, умерли – 77, вылечились – 3110, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу в воскресенье, 26 июля.

В России за сутки коронавирусом заболели 5765 человек

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