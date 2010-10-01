За прошедшие сутки в России официально подтверждены 8764 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом отчитался оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в стране с начала пандемии более 300 тысяч заболевших новым вирусом.

В России за сутки коронавирусом заболели 8764 человек

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