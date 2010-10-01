Коронавирус
News.ruВ России за сутки коронавирусом заболели 8985 человек
По состоянию на 8 июня в России выявлено 476 658 заболевших (+8985 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Число выздоровевших от инфекции в России выросло до 230 688 человек (+3957 за сутки), скончался от коронавируса 5971 человек (+112 за сутки).
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Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца
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Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
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Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Здоровье
Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 137 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 137 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 02:13
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В РФС рассказали, как определят хозяина матча кубка «Спартак» - «Зенит»
Место проведения полуфинального матча Кубка России между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" определится в том числе с учетом эпидемиологической обстановки в регионах, заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
РИА Новости 07 июня в 15:39
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Сульшер высказался о трансферах командной «химии»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о трансферах и о тактике подбора игроков.
Газета.Ru вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Наука
Опубликовали информацию о случаях скрещивания людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Происшествия
В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым
РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия
К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
Авто
Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры
У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети.
32CARS.ru 03:09
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В России за сутки зафиксировано 8595 случаев коронавирусной инфекции
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки).
Интерфакс 03:41
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Экономика
Квартиры в Москве начали дешеветь
Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
Lenta.ru 01:24
Политика
Путин проведет публичное мероприятие в День России
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в публичном мероприятии 12 июня, в День России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Происшествия
Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива
Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.
РИА Новости 02:44
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Политика
Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы
Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
Рэдклифф ответил на слова Роулинг о трансгендерах
Взгляд.ру 05:47
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару
Роспотребнадзор во время жары рекомендует отказаться от жирной пищи, заменить мясо на рыбу в своем рационе и пить больше жидкостей, чтобы избежать перегрева.
ТАСС 04:25
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15