По состоянию на 8 июня в России выявлено 476 658 заболевших (+8985 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Число выздоровевших от инфекции в России выросло до 230 688 человек (+3957 за сутки), скончался от коронавируса 5971 человек (+112 за сутки).

В России за сутки коронавирусом заболели 8985 человек

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