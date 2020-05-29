За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 тыс. 572 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом. Новые случаи заражения подтвердили в 84 регионах страны.

В России за сутки коронавирусом заболели более 8,5 тысяч человек

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