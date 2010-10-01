Общество

9111.ru9111.ruВ России за сутки коронавирусом заболели 8779 человек

За прошедшие сутки в России официально подтверждены 8779 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в России с начала пандемии коронавирусом заболели 502 436 человек.
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В России за сутки коронавирусом заразилось 8404 человека, отмечено 216 летальных исходов

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В России за сутки коронавирусом заболели 8779 человек

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Общество

Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon

Пилотируемый космический корабль «Союз МС» подешевеет из-за конкуренции с американскими космическими кораблями, говорится в ежеквартальном отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия».
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Общество

Вспышку коронавируса выявили в Карелии в вахтовом поселке АО «ВАД»

Вспышку COVID-19 обнаружили в вахтовом поселке АО «ВАД», расположенном в Сортавальском районе в поселке Пуйккола.
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Общество

Летние веранды откроют в Подмосковье 12 июня

Летние веранды кафе откроются в области двенадцатого июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
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На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

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Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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В Калининграде суд арестовал экс-полицейского по делу о смерти мужчины

Суд отправил под домашний арест второго бывшего полицейского, который проходит обвиняемым по делу о гибели от ожогов в ОВД Калининграда задержанного за хулиганство мужчины, сообщает следственное управление СК России по Калининградской области.
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В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс

В ходе расследования USADA установило, что допинг попал в организм спортсменки в результате полового контакта — эти препараты принимал партнер Фукс.
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Продажа билетов на поезд в Крым через Пензу будет открыта до конца дня

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Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов

Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов Российской Федерации принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, утвердившую приоритет Конституции РСФСР над правовыми актами СССР.
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
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После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

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Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Сорокин: Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой на Евро-2020

Думаю, что технически Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА.
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В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии

Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.
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Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
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Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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332 нижегородца выздоровели от коронавируса за последние сутки

В Нижегородской области выздоровели ещё 332 человека, об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.
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Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по коронавирусу

В 21-м регионе России складывается достаточно спокойная ситуация с коронавирусом.
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии

В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
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Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова, известная зрителям благодаря своей скандальной репутации, потеряла ребенка после разрыва с шестым супругом.
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На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
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Крым ждет туристов со всей России с 1 июля

С 15 июня для крымчан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели.
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Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
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