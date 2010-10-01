Общество
9111.ruВ России за сутки коронавирусом заболели 8779 человек
За прошедшие сутки в России официально подтверждены 8779 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в России с начала пандемии коронавирусом заболели 502 436 человек.
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В России за сутки коронавирусом заразилось 8404 человека, отмечено 216 летальных исходов
Чемпионат10 июня в 03:37
За минувшие сутки в России выздоровевших значительно больше, чем заболевших коронавирусом
Primpress.ru09 июня в 03:38
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Общество
Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon
Пилотируемый космический корабль «Союз МС» подешевеет из-за конкуренции с американскими космическими кораблями, говорится в ежеквартальном отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия».
Lenta.ru 06:32
Общество
Вспышку коронавируса выявили в Карелии в вахтовом поселке АО «ВАД»
Вспышку COVID-19 обнаружили в вахтовом поселке АО «ВАД», расположенном в Сортавальском районе в поселке Пуйккола.
ИА Республика 02:44
Общество
Летние веранды откроют в Подмосковье 12 июня
Летние веранды кафе откроются в области двенадцатого июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:42
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Происшествия
В Калининграде суд арестовал экс-полицейского по делу о смерти мужчины
Суд отправил под домашний арест второго бывшего полицейского, который проходит обвиняемым по делу о гибели от ожогов в ОВД Калининграда задержанного за хулиганство мужчины, сообщает следственное управление СК России по Калининградской области.
РИА Новости 06:39
Спорт
В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс
В ходе расследования USADA установило, что допинг попал в организм спортсменки в результате полового контакта — эти препараты принимал партнер Фукс.
РБК 04:00
Транспорт
Продажа билетов на поезд в Крым через Пензу будет открыта до конца дня
PenzaNews вчера в 05:15
Политика
Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов
Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов Российской Федерации принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, утвердившую приоритет Конституции РСФСР над правовыми актами СССР.
Взгляд.ру 03:00
Общество
На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
RT на русском 05:24
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
REGNUM вчера в 04:11
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости вчера в 10:31
Футбол
Сорокин: Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой на Евро-2020
Думаю, что технически Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА.
RT на русском 06:47
Политика
В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии
Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.
ТАСС 06:27
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
Здоровье
Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса
За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru вчера в 18:38
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Здоровье
332 нижегородца выздоровели от коронавируса за последние сутки
В Нижегородской области выздоровели ещё 332 человека, об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.
Нижний Новгород on-line 05:14
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по коронавирусу
В 21-м регионе России складывается достаточно спокойная ситуация с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 15:32
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
Деловое.ТВ 04:11
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Елена Беркова после разрыва с мужем потеряла ребенка
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова, известная зрителям благодаря своей скандальной репутации, потеряла ребенка после разрыва с шестым супругом.
Bimru.ru 02:50
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
Путешествия
Крым ждет туристов со всей России с 1 июля
С 15 июня для крымчан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели.
Интерфакс 04:58
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29