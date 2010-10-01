За прошедшие сутки в России официально подтверждены 8779 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в России с начала пандемии коронавирусом заболели 502 436 человек.

В России за сутки коронавирусом заболели 8779 человек

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