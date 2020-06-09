Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России за сутки коронавирусом заболело 8404 человека

В России за сутки коронавирусом заболело 8404 человека, сообщил Роспотребнадзор. Это на 191 человека меньше, чем днем ранее, когда стало известно о 8595 новых больных.
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В России за сутки выявлено 8987 новых заболевших коронавирусом

Planet Today04:42

В России за сутки коронавирусом заболели 8 987 человек

RuNews24.ru03:53

В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом

РБК09 июня в 04:12

За сутки коронавирусом в Петербурге заболело 303 человека

Деловое.ТВвчера в 05:56

В России выросло количество летальных исходов среди заболевших коронавирусом

НИА-Красноярск10 июня в 03:40

В России за сутки коронавирусом заразилось 8404 человека, отмечено 216 летальных исходов

Чемпионат10 июня в 03:37

В России выросло количество заболевших за сутки

Русская Планетавчера в 03:58
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

Аргументы недели вчера в 14:30
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Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
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Баскетбол

«Милан» и «Барселона» приглашают Шведа

Испанская «Барселона» и итальянский «Милан» вступили в заочную борьбу за переход защитника «Химок» Алексея Шведа.
Советский спорт 09:51
Культура

Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.
Афиша Daily 06:23
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Общество

В Мурманской области из-за обрушения моста введен режим ЧС

Режим не снимут до запуска дополнительной железнодорожной ветки в регион. Обрушение моста произошло 1 июня.
Муксун.fm 03:28
4
Экономика

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБК вчера в 17:00
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Футбол

Мамаев рассказал о влиянии тюрьмы на его отношения с женой

Газета.Ru вчера в 10:17
Происшествия

В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта

Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
26
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru 02:43
664
Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
REGNUM 07:03
4
Политика

Песков сравнил свою работу с работой сапера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
РИА Новости 08:30
14
Политика

Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
RT на русском 09:08
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
373
Общество

В Белоруссию начала поступать нефть из США

Piter.tv вчера в 08:46
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Общество

Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей

РБК 08:23
52
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
7K
Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

REGNUM 01:16
1,8K
Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
9
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
1
Общество

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
586
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
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Политика

National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

РИА Новости 08:33
2
Происшествия

Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований

В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
РИА Новости 08:32
18
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
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Происшествия

В Омске молния попала в газопровод и оставила без газа 70 тыс. человек

По его данным, без газоснабжения осталась часть потребителей города (около 70 000 абонентов). Информация о пострадавших не поступала.
Интерфакс 07:52
8
Происшествия

В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар

Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 09:41
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