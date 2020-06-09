В России за сутки коронавирусом заболело 8404 человека, сообщил Роспотребнадзор. Это на 191 человека меньше, чем днем ранее, когда стало известно о 8595 новых больных.

В России за сутки коронавирусом заболело 8404 человека

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