Общее число случаев "ковида" в стране достигло 308,7 тысяч. В России за сутки коронавирусом заболело 8764 человека, сообщил Роспотребнадзор. Это на 499 человек меньше, чем днем ранее, когда стало известно о 9263 новых больных.

В России за сутки коронавирусом заболело 8764 человека

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