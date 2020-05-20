Общество
Деловое.ТВВ России за сутки коронавирусом заболело 8764 человека
Общее число случаев "ковида" в стране достигло 308,7 тысяч. В России за сутки коронавирусом заболело 8764 человека, сообщил Роспотребнадзор. Это на 499 человек меньше, чем днем ранее, когда стало известно о 9263 новых больных.
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Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина
Во вторник, 19 мая 2020 года, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании под председательством президента Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии.
Пензенская правда вчера в 11:13
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
Более 600 военных медиков направят в Кубинку для борьбы с коронавирусом
Для лечения заболевших коронавирусом в подмосковной Кубинке к работе привлекут более 600 военных медиков, сообщили в Министерстве обороны.
RT на русском 03:17
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Происшествия
В Рязани полиция прервала подпольный концерт в баре
Полицейские в Рязани прервали незаконно организованный в условиях самоизоляции концерт в местном баре, где собрались 48 местных жителей, на некоторых из них составили протоколы, сообщило УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 14:31
Политика
На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко
Как сообщает издание "Украинская правда", в офисе генерального прокурора Украины начато расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.
Инфорос 03:45
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
19 мая на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу обсуждалась дальнейшая судьба ограничений, введенных из-за пандемии новой инфекции.
Терра вчера в 13:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Здоровье
139 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
Единственным не пораженным коронавирусом в Ростовской области остается Родионово-Несветайский район.
Kursk.com 04:35
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек
RT на русском 02:43
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Экономика
ВВП России рухнул почти на треть
Издание отмечает, что показатель ВВП в «нерабочем» апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей или на 2,4 трлн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Smolnarod.ru вчера в 04:17
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
На PS4 цены следующие: Трилогия Mafia — 3999 рублей Ремейк Mafia — пока не стартовали, но предположительно 2999 рублей Ремастер Mafia II — 1999 рублей Полное издание Mafia III — 1999 рублей.
Игромания.ру вчера в 13:40
Общество
Голикова сообщила размер выплат российским врачам
Выплаты медицинскому персоналу, работающему с зараженными коронавирусом составили 13,5 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова 20 мая на заведании в Совете Федерации.
ИА Красная Весна 04:39
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ 18 мая в 10:06
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.
РБК 03:42
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи.
Lenta.ru 18 мая в 05:20
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Экономика
Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии
До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Коммерсантъ 03:15
Общество
ВОЗ: ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации
Эксперта цитирует ТАСС в среду, 20 мая. "Похоже, что страна находится в фазе стабилизации", — подчеркнула Вуйнович.
Клопс 04:02