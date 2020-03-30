Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836

В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек. За 28 марта было выявлено 270 случаев заражения.
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru05:04

В России за сутки коронавирусом заразилось 302 человека, зафиксирован 9-й летальный исход

Чемпионат05:09

Число случаев коронавируса в России выросло до 1836

Интерфакс05:05

За сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах

Российская газета05:11

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836

Коммерсантъ05:02

Число зараженных коронавирусом в России достигло 1836

Телеканал 360°05:01

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тысячи человек

Москва 2405:00
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Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

В АКЗС прокомментировали сообщение об алтайских депутатах, вернувшихся из-за границы

Известно, что единственным депутатом, который ко дню проведения сессии вернулся из-за границы, был заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике и предпринимательству Игорь Ильич Панарин.
Алтайская правда 06:00
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Игры

Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox

В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.
Live24 вчера в 08:14
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
РИА Новости 06:00
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Общество

Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 миллиарда рублей будет выделено 77 регионам из-за ситуации с коронавирусом, эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.
РИА Новости 04:39
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Газета.Ru 03:36
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Общество

1534 случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы в России

По состоянию на 29 марта в России зафиксировано 1534 случая инфицирования.
Live24 05:49
Происшествия

Отца экс-полковника Захарченко выпустили на свободу

Виктора Захарченко — отца экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко — отпустили из мест лишения свободы, так как срок его наказания истек.
Известия 05:08
Общество

СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин издал ряд распоряжений по предупреждению распространения коронавируса среди сотрудников ведомства.
Известия 06:15
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тыс. человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны.
Будущее России. Национальные проекты 05:02
Общество

Алиханов сообщил о заразившемся коронавирусом враче в Калининграде

У заместителя главного врача одной из поликлиник Калининграда подтвердили коронавирус.
Невские Новости 05:42
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия вчера в 09:06
Происшествия

Туристы выломали двери аэропорта в Киеве и сбежали от карантина

Киев, 30 марта 2020, 10:33 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, прорвали оцепление и разбежались, не желая проходить карантин.
REGNUM 03:33
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Megaobzor.com 27 марта в 12:26
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Наука

Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
РИА Новости 04:21
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Энергетика

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Lenta.ru 04:53
Общество

Медведев назвал коронавирус реальной угрозой для цивилизации

Экономическую ситуацию в России Медведев сравнил с тем, что происходило в 2014-2015 годах.
Neva.Today вчера в 23:29
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