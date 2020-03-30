Коронавирус
КоммерсантъВ России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836
В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек. За 28 марта было выявлено 270 случаев заражения.
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За сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах
Российская газета05:11
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