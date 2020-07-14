Коронавирус
9111.ruВ России за сутки коронавирусом заразились 6248 человек
Всего с начала пандемии в России новым вирусом заразились 739 947 человек. За сутки без клинических проявлений вирус был выявлен у 1531 человека.
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Умерли 175 зараженных COVID-19 за сутки в России. Всего 11 614 погибших на 14 июля
Курьер. Среда. Бердск03:56
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Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
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После назначения выплаты деньги будут направлены из пенсионных накоплений на банковский счет заявителя.
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Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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Недвижимость
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Коммерсантъ вчера в 18:18
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В России выявили 6248 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
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Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости вчера в 17:20
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Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android
Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI и входит в программу Android One.
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Srnsk 05:07
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
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КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки специально искажает факты, чтобы обвинить Китай в том, что Китай предпринимал попытку завоевать контроль над ресурсами Южно-Китайского моря с помощью угроз.
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Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
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Общество
Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
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Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
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Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
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Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
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СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
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Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете
Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) по делу о клевете. Об это он сообщил на своей странице в Instagram.
Ведомости 07:22
Политика
Дуда победил на выборах президента Польши с незначительным отрывом
Новостной фронт 03:24
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Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
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Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
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Британские диетологи объяснили, какие продукты спасают от гипертонии
Народные новости 12 июля в 13:14