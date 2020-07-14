Всего с начала пандемии в России новым вирусом заразились 739 947 человек. За сутки без клинических проявлений вирус был выявлен у 1531 человека.

В России за сутки коронавирусом заразились 6248 человек

Общество Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова. 4

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 203

Недвижимость Однокомнатные квартиры теряют популярность Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья». 9

Футбол Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.

Общество Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов. 582

Гаджеты Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI и входит в программу Android One. 7

Политика КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море Государственный департамент Соединенных Штатов Америки специально искажает факты, чтобы обвинить Китай в том, что Китай предпринимал попытку завоевать контроль над ресурсами Южно-Китайского моря с помощью угроз. 19

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена. 12

Общество Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса Всего четыре участника Единого госэкзамена по всей России были недопущены к сдаче из-за выявленного у них коронавируса, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. 5

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 10

Политика Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 975

Политика Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму. 2K

Происшествия Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) по делу о клевете. Об это он сообщил на своей странице в Instagram. 13