Коронавирус

9111.ru9111.ruВ России за сутки коронавирусом заразились 6248 человек

Всего с начала пандемии в России новым вирусом заразились 739 947 человек. За сутки без клинических проявлений вирус был выявлен у 1531 человека.
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Алтайский край остается в топ-5 регионов по приросту заражений COVID-19

АМИТЕЛ04:33

Двое умерли, 85 заразились коронавирусом COVID-19 в Волгоградской области: данные на 14 июля

Блокнот Волгоград03:30

Умерли 175 зараженных COVID-19 за сутки в России. Всего 11 614 погибших на 14 июля

Курьер. Среда. Бердск03:56

В России за сутки выявили минимальное число новых случаев коронавируса с конца апреля

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В Москве за сутки выявили 613 новых случаев COVID-19

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В Петербурге за сутки коронавирусом заразился 281 человек

78.ru03:40

В России за сутки коронавирусом заразились 6248 человек

9111.ru04:01
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета вчера в 11:21
22
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

После назначения выплаты деньги будут направлены из пенсионных накоплений на банковский счет заявителя.
Shraibikus News 07:43
117
Общество

Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте

Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
4
Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
203
Недвижимость

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
Коммерсантъ вчера в 18:18
9
Общество

В России выявили 6248 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости 03:55
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Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Общество

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости вчера в 17:20
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Гаджеты

Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI и входит в программу Android One.
Live24 05:18
7
Шоу-бизнес

Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton

В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
79
Общество

СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

Известия 07:43
3
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM вчера в 01:08
2,8K
Политика

КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки специально искажает факты, чтобы обвинить Китай в том, что Китай предпринимал попытку завоевать контроль над ресурсами Южно-Китайского моря с помощью угроз.
ToDay News Ufa 05:28
19
Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
12
Общество

Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса

Всего четыре участника Единого госэкзамена по всей России были недопущены к сдаче из-за выявленного у них коронавируса, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 06:43
5
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
296
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова позировала без одежды на природе

Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
10
Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
975
Общество

«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн

Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
345
Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Вести.Ru 06:16
330
Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
2K
Здоровье

Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле

Специалисты предупредили, что 15–17 июля жители России могут ощутить негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури.
Газета Кемерова вчера в 06:24
7
Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
160
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск 07:30
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
88
Происшествия

Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) по делу о клевете. Об это он сообщил на своей странице в Instagram.
Ведомости 07:22
13
Политика

Дуда победил на выборах президента Польши с незначительным отрывом

Новостной фронт 03:24
509
Общество

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
13
Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
325
Здоровье

Британские диетологи объяснили, какие продукты спасают от гипертонии

Народные новости 12 июля в 13:14
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