За последние сутки от коронавируса в России вылечились 8804 пациента. Общее число выздоровевших после заболевания COVID-19 составило 512 825. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

За сутки после коронавируса в России выписаны 8804 человека

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