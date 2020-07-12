Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗа сутки после коронавируса в России выписаны 8804 человека

За последние сутки от коронавируса в России вылечились 8804 пациента. Общее число выздоровевших после заболевания COVID-19 составило 512 825. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

За сутки коронавирусом в России заразились 6 422 человека

Псковское агентство информации04:50

В России более 6 тысяч человек заболели коронавирусом за последние сутки

Аргументы недели12 июля в 03:55

В России за сутки коронавирусом заразились 6 тыс. 537 человек

The Penza Post13 июля в 04:09

За сутки в РФ от коронавируса вылечились 3615 человек

News.ru12 июля в 04:05

Медики выявили более 6 500 зараженных коронавирусом за сутки в России

VSE42.RU12 июля в 04:01

За сутки после коронавируса в России выписаны 8804 человека

RT на русскомвчера в 03:36

Жертвами COVID-19 в России за сутки стали 130 человек

Росбалт12 июля в 03:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

VSE42.RU 01:18
32
Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
471
Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
380
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
159
Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
261
Общество

Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж

Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
371
Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
201
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
30
Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

Эмбрионы рыб в течение двух суток находились в аквариуме, вода которого постоянно подвергалась излучению волн с частотой 3,5 ГГц.
Evo-rus.com 04:48
132
Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa 13 июля в 09:56
176
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
24
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль

Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
4
Общество

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
42
Общество

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По данным Роспотребнадзора на среду, 15 июля, за последние сутки у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:30
1,4K
Здоровье

В Астраханской области готовят новые послабления по коронавирусу

Министр здравоохранения Алексей Спирин в свою очередь доложил, что для больных с коронавирусом развёрнуто 1 383 койки, из которых заняты 741.
ГТРК Лотос 05:37
3
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
8,6K
Общество

Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
24
Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
630
Шоу-бизнес

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39
11
Наука

Крымские ученые хотят найти древний город на дне Керченского пролива

По словам ученого, разведработы у мыса Тузла никто не проводил, несмотря на то, что там были зафиксированы остатки археологических объектов, поэтому вскоре начнется экспедиция длительностью в месяц - ученые будут проводить археологические разведки в акватории мыса Каратки, где и предполагается местонахождение древнего города.
КП - Крым 03:53
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
103
Общество

В Москве зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости COVID-19

В столичном регионе отмечены за последние сутки самые низкие темпы прироста COVID-19.
Российская газета 06:42
2
Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Территория новостей 05:44
4
Здоровье

Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»

Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
1
Здоровье

Врач перечислил симптомы рака щитовидной железы

Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева перечислила симптомы рака щитовидной железы.
Газета Кемерова 05:16
2
Здоровье

Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам

Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
134
Здоровье

Эффективным средством при смертельной болезни назвали популярный овощ

Сахарный диабет является опасным заболеванием, характеризующимся высокими показателями уровня сахара в крови.
Live24 06:00
Шоу-бизнес

Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом

Rusturkey.com 01:07
Наука

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
15
ещё по теме
Главное