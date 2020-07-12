Коронавирус
RT на русскомЗа сутки после коронавируса в России выписаны 8804 человека
За последние сутки от коронавируса в России вылечились 8804 пациента. Общее число выздоровевших после заболевания COVID-19 составило 512 825. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
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В России более 6 тысяч человек заболели коронавирусом за последние сутки
Аргументы недели12 июля в 03:55
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В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
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В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж
Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
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ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Эмбрионы рыб в течение двух суток находились в аквариуме, вода которого постоянно подвергалась излучению волн с частотой 3,5 ГГц.
Evo-rus.com 04:48
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Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa 13 июля в 09:56
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Общество
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По данным Роспотребнадзора на среду, 15 июля, за последние сутки у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:30
Здоровье
В Астраханской области готовят новые послабления по коронавирусу
Министр здравоохранения Алексей Спирин в свою очередь доложил, что для больных с коронавирусом развёрнуто 1 383 койки, из которых заняты 741.
ГТРК Лотос 05:37
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
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РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39
Наука
Крымские ученые хотят найти древний город на дне Керченского пролива
По словам ученого, разведработы у мыса Тузла никто не проводил, несмотря на то, что там были зафиксированы остатки археологических объектов, поэтому вскоре начнется экспедиция длительностью в месяц - ученые будут проводить археологические разведки в акватории мыса Каратки, где и предполагается местонахождение древнего города.
КП - Крым 03:53
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
Общество
В Москве зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости COVID-19
В столичном регионе отмечены за последние сутки самые низкие темпы прироста COVID-19.
Российская газета 06:42
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
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Здоровье
Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»
Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
Здоровье
Врач перечислил симптомы рака щитовидной железы
Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева перечислила симптомы рака щитовидной железы.
Газета Кемерова 05:16
Здоровье
Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам
Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
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Эффективным средством при смертельной болезни назвали популярный овощ
Сахарный диабет является опасным заболеванием, характеризующимся высокими показателями уровня сахара в крови.
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Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
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Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00