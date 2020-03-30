Коронавирус

Плюс один +1Плюс один +1За минувшие сутки в России заразились коронавирусом 302 человека

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 302 и составило 1836 человек. Об этом говорится на сайте Стопкоронавирус.рф.
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