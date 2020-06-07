Общество

ПрофильПрофильВ России за сутки коронавирусом заразились еще 8984 человека

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8984 человека. Таким образом, к 7 июня общее число инфицированных достигло отметки 467 673, сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения COVID-19

Аргументы недели03:42

Половина новых выявленных случаев COVID-19 оказались бессимптомными

Телеканал 360°04:01

В России число инфицированных COVID-19 превысило 467 тысяч человек

ФедералПресс03:44

В России за сутки коронавирусом заразились еще 8984 человека

Профиль03:43

В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число зараженных превысило 460 тыс. человек

Полит.ру04:01

Еще 317 нижегородцев заразились COVID-19

Нижний Новгород on-line03:35

За сутки в России с пандемией справились более пяти тысяч человек

Омскрегион03:17
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Политика

Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Согласно опросу, 80% американцев заявляют, что ситуация в стране стала неуправляемой, при этом 15%, напротив, заявляют, что ситуация находится под контролем.
РИА Новости 13:23
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 12:45
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Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Здоровье

От диабета II типа избавят диета и физические упражнения

Live24 вчера в 03:54
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Биатлон

Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Армия и оружие

Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания

Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение

Температура воздуха в Сочи сегодня достигнет 37 градусов, в городе объявили экстренное предупреждение.
Российская газета 08:56
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Футбол

Божович провел первую тренировку с «Крыльями Советов» после карантина

Советский спорт 13:25
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
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Религия

В нынешний День Святой Троицы прихожане молятся на улице

Прихожане находятся на улице, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию – 1,5 метра друг от друга.
Голос правды (ст. Полтавская) 04:40
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Фигурное катание

Трусова опубликовала свое фото с ученицами Плющенко на фоне Эльбруса

Российская фигуристка Александра Трусова показала в своем Instagram-аккаунте фото с ученицами Плющенко, сделанное на фоне горы Эльбрус в Кисловодске.
РИА Новости 09:20
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
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Экономика

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
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Футбол

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью со столичным "Динамо" в контрольном матче.
РИА Новости 12:03
Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля

По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 13:39
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Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью

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Шоу-бизнес

Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова

Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
Lenta.ru 08:38
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Здоровье

Украина заняла второе место в Европе по темпам распространения рака

Украина заняла второе место по онкологическим заболеваниям в Европе, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава страны.
Экономика сегодня 11:40
Футбол

Футболист «Спартака» Бакаев излечился от коронавируса

Газета.Ru 13:21
Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
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Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге

Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Происшествия

Не менее 23 полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне

Не менее 23 полицейских пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне. Об этом сообщается на сайте столичной полиции (MPS).
Известия вчера в 23:19
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Футбол

Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию»

В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.
Евро-футбол.ру 12:08
Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь.
Интерфакс 07:34
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Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Эхо Москвы 05:59
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В Минске обсуждается продление российской аренды военных объектов

В Минске обсуждаются условия дальнейшего пребывания российских военных объектов внутри страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Газета.Ru 05 июня в 12:29
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