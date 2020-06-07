Общество
ПрофильВ России за сутки коронавирусом заразились еще 8984 человека
В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8984 человека. Таким образом, к 7 июня общее число инфицированных достигло отметки 467 673, сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Политика
Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
Согласно опросу, 80% американцев заявляют, что ситуация в стране стала неуправляемой, при этом 15%, напротив, заявляют, что ситуация находится под контролем.
РИА Новости 13:23
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 12:45
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Здоровье
От диабета II типа избавят диета и физические упражнения
Live24 вчера в 03:54
Биатлон
Отменен чемпионат мира по летнему биатлону
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение
Температура воздуха в Сочи сегодня достигнет 37 градусов, в городе объявили экстренное предупреждение.
Российская газета 08:56
Футбол
Божович провел первую тренировку с «Крыльями Советов» после карантина
Советский спорт 13:25
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Религия
В нынешний День Святой Троицы прихожане молятся на улице
Прихожане находятся на улице, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию – 1,5 метра друг от друга.
Голос правды (ст. Полтавская) 04:40
Фигурное катание
Трусова опубликовала свое фото с ученицами Плющенко на фоне Эльбруса
Российская фигуристка Александра Трусова показала в своем Instagram-аккаунте фото с ученицами Плющенко, сделанное на фоне горы Эльбрус в Кисловодске.
РИА Новости 09:20
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
Экономика
Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью со столичным "Динамо" в контрольном матче.
РИА Новости 12:03
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 13:39
Фигурное катание
Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью
Metaratings 13:36
Шоу-бизнес
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
Lenta.ru 08:38
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Здоровье
Украина заняла второе место в Европе по темпам распространения рака
Украина заняла второе место по онкологическим заболеваниям в Европе, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава страны.
Экономика сегодня 11:40
Футбол
Футболист «Спартака» Бакаев излечился от коронавируса
Газета.Ru 13:21
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
Не менее 23 полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне
Не менее 23 полицейских пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне. Об этом сообщается на сайте столичной полиции (MPS).
Известия вчера в 23:19
Футбол
Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию»
В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.
Евро-футбол.ру 12:08
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь.
Интерфакс 07:34
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу
Эхо Москвы 05:59
Политика
В Минске обсуждается продление российской аренды военных объектов
В Минске обсуждаются условия дальнейшего пребывания российских военных объектов внутри страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Газета.Ru 05 июня в 12:29