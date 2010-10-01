В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8984 человека. Таким образом, к 7 июня общее число инфицированных достигло отметки 467 673, сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В России за сутки коронавирусом заразились еще 8984 человека

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