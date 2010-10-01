Коронавирус

ПрофильПрофильВ России за сутки коронавирусом заразились еще 8984 человека

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8984 человека. Таким образом, к 7 июня общее число инфицированных достигло отметки 467 673, сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Врачи выявили почти девять тысяч новых случаев коронавируса в России за сутки

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В России число инфицированных COVID-19 превысило 467 тысяч человек

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Штаб: За сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 984 случая коронавирусной инфекции, из них 1 тыс. 956 - в Москве

Агентство Москва03:35

В России за сутки коронавирусом заразились еще 8984 человека

Профиль03:43
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

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Газета.Ru вчера в 22:53
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Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

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Экономика

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Газета.Ru 06:49
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

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В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
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Ари похвастался навыками в стрельбе

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Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

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Владельцы смартфонов серии iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Они заявляют, что это происходит после разблокировки устройства.
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Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора

Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
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Телескоп «Хаббл» помог найти места рождения первых звезд Вселенной

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Эксперт рассказал, насколько важно защитить смартфон, установив на него антивирус.
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Зеленский провёл телефонный разговор с Папой Римским

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В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
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Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
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В планшете Huawei MatePad Pro оказалось минимум комплектующих США

В планшете Huawei MatePad Pro по результатам недавней разборки оказалось минимум комплектующих производства США.
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Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

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Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне

Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне для подавления протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
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Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

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