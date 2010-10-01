Коронавирус
ПрофильВ России за сутки коронавирусом заразились еще 8984 человека
В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8984 человека. Таким образом, к 7 июня общее число инфицированных достигло отметки 467 673, сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Экономика
Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 05 июня в 06:58
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
РИА Новости 07:29
Политика
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
Футбол
Ари похвастался навыками в стрельбе
Евро-футбол.ру 07:15
Общество
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Снимать ограничения будут в несколько этапов — с 10 и 15 июня, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Мослента 06:56
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Владельцы смартфонов серии iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Они заявляют, что это происходит после разблокировки устройства.
Ferra вчера в 06:57
Единоборства
Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора
Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Космос
Телескоп «Хаббл» помог найти места рождения первых звезд Вселенной
ИА Красная Весна 04 июня в 08:35
Технологии
Важность установки антивируса на смартфон оценена
Эксперт рассказал, насколько важно защитить смартфон, установив на него антивирус.
ToDay News Ufa 06:49
Политика
Зеленский провёл телефонный разговор с Папой Римским
RT на русском 05 июня в 12:25
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Гаджеты
В планшете Huawei MatePad Pro оказалось минимум комплектующих США
В планшете Huawei MatePad Pro по результатам недавней разборки оказалось минимум комплектующих производства США.
Актуальные Новости 05:04
Технологии
Использование Windows 7 может привести к поломке компьютера
Агентство NetMarketShare опубликовало исследования, что почти четверть домашних компьютеров используют Windows 7. Операционная система появилась 11 лет назад и стала одной из самых любимых ПО для жителей всех стран.
Народные новости 07:20
Армия и оружие
Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне
Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне для подавления протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 07:18
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
В МИДе допустили провокации НАТО во время парада Победы
Профиль вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова «бездарностью»
Во время прощания с коллегой Панин заявил, что всегда считал Кокшенова "бездарным режиссером".
Pravda.Ru 06:17
Футбол
«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ
Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 06:39
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
Происшествия
Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки
Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших начальников отделов полиции Матвеева и Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
Вечерняя Москва 06:29
Общество
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Певица опубликовала милое видео, на котором она с Лукой кормит уточек.
Экспресс газета 07:31