Коронавирус

ТАССТАССВ России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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