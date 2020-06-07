Коронавирус
ТАССВ России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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Общество
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Как сообщает глава республики Сергей Аксенов, в 11 из 14 выявленных случаях болезнь протекала бессимптомно.
Вести.Севастополь 03:01
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МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Общество
В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса, сообщает сегодня, 7 июня, областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga 01:13
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости вчера в 13:55
Общество
МЧС установит для пляжей единые требования безопасности
Для российских пляжей планируется установить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Известия 01:11
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается
Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
Вести.Ru вчера в 03:56
Происшествия
В ДНР на двух шахтах произошли ЧП, погиб человек
Интерфакс 04:18
Футбол
Виллаш-Боаш намерен покинуть «Марсель» через год
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что через год намерен покинуть французский клуб.
Спорт-Экспресс 04:10
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия 05 июня в 09:50
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru 05 июня в 05:02
Энергетика
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Авто
Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 04 июня в 01:24
Общество
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Авто
Названы лучшие рамные внедорожники до 900 000 рублей
Автоэксперты изучили отечественный авторынок и составили рейтинг самых лучших рамных внедорожников стоимостью до 900 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 05:36
Футбол
«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Вольфсбург».
Чемпионат 04:15
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Общество
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 03:47
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс вчера в 17:35
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
Происшествия
Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске
Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
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За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
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Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Kursk.com вчера в 09:08
Общество
Илья Азар вышел из спецприемника
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58