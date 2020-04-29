В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. Отмечается, что больше всего заражённых зафиксировали в Москве.

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

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