Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. Отмечается, что больше всего заражённых зафиксировали в Москве.
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7 099 человек заболели COVID-19 за сутки на 30 апреля в России. Сводка по регионам
Курьер. Среда. Бердск04:00
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Общество
В Татарстане за сутки COVID-19 обнаружили у 71 жителя. В России новый антирекорд
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась еще у 71 жителя Татарстана. Об этом сообщает оперативный штаб России.
Chelny-biz.ru 03:51
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Общество
Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома
Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
Время Н 03:46
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Inc-news.ru вчера в 13:51
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
Общество
В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области
В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Гаджеты
Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире
Как оказалось, в Сети больше всего зарегистрировано iPhone 7, но сейчас эта модель не является самой продаваемой на рынке.
Astera вчера в 17:36
Происшествия
В Харькове задержали женщину с отрезанной головой ребенка в пакете
Полицейские Харькова задержали на одной из улиц города обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка.
ТАСС 04:06
Энергетика
Мировые цены на нефть пошли вверх
На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI.
МР7.ру 00:05
Происшествия
В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева
В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 03:46
Здоровье
14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае
Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 28 апреля в 01:59
Общество
Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:01
Общество
В Саратовской области ввели обязательный масочный режим
Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:32
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Общество
В Самарской области еще 40 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, в Самарской области выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:41
Общество
Источник назвал возможную причину смерти мэра Ставрополя
Смерть главы Ставрополя Андрея Джатдоева не связана с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:07
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Армия и оружие
The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой
Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия 28 апреля в 11:58
Общество
В Москве до 11 мая продлевается действие пропускного режима
Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности - ежедневно.
Эхо Москвы вчера в 11:11
Общество
429 случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Смоленщине
Московский Комсомолец Смоленск 04:19
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
В России выявили 7099 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
News.ru 03:40