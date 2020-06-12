Коронавирус
КоммерсантъВ России за сутки от коронавируса умерли 183 человека
За последние сутки в России умерли 183 человека с коронавирусом. Накануне скончались 174 человека. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6715.
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Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Экономика
Экономисты рассказали о четырех способах увеличить пенсию в России
В 2020 году Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал о предстоящем повышении пенсий и нескольких надбавок к выплатам для граждан, но касается это, в частности, пенсионеров-опекунов.
Невские Новости 07:26
Общество
Комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» с парада Победы пойдет на госиспытания
Москва, 11 июня 2020, 17:21 — REGNUM Артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» отправят на финальную доработку перед госиспытаниями сразу после показа на параде на Красной площади, сообщает 11 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 10:21
Общество
В Карелии выявлен новый очаг коронавируса среди вахтовиков
На своей странице во «ВКонтакте» Артур Парфенчиков рассказал о новой вспышке коронавирусной инфекции среди вахтовых рабочих.
Невские Новости вчера в 04:34
Общество
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv вчера в 03:19
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Звезда «Глухаря» рассказала о нападении в супермаркете
РИА Новости 07:20
Политика
Жители страны отмечают День России
Саратов 24 00:43
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Политика
Путин поздравил россиян с праздником
Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
РИА Новости 06:11
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Армия и оружие
ВКС России получат НАР «Бронебойщик» и бомбы «Дрель»
Новые ракеты и кассетные бомбы «Дрель» повысят эффективность штурмовой авиации.
ВладТайм 07:53
Общество
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Политика
Украина с 15 июня откроет аэропорты для иностранцев и границу с Крымом
«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней», — цитирует УНИАН министра инфраструктуры страны Владислава Криклия.
Известия 07:29
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета вчера в 12:41
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Космос
Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру 10 июня в 14:59
Общество
В Омской области отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13