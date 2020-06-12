Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России за сутки от коронавируса умерли 183 человека

За последние сутки в России умерли 183 человека с коронавирусом. Накануне скончались 174 человека. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6715.
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За сутки в России умерли 183 пациента с коронавирусом

RT на русском03:48

В России за сутки умерли 183 человека с коронавирусом

РБК04:27

За сутки в России умерли сразу 216 пациентов с коронавирусом

Тавто.Ру10 июня в 04:10

В России за сутки от коронавируса умерли 183 человека

Коммерсантъ03:54

В Якутии за сутки умерло четверо пациентов с коронавирусом

ДВ-РОСС10 июня в 04:01

В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

Полит.ру03:20

Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Армении за сутки

Кавказский узел09 июня в 04:00
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Общество

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Известия 07:08
Экономика

Экономисты рассказали о четырех способах увеличить пенсию в России

В 2020 году Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал о предстоящем повышении пенсий и нескольких надбавок к выплатам для граждан, но касается это, в частности, пенсионеров-опекунов.
Невские Новости 07:26
Общество

Комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» с парада Победы пойдет на госиспытания

Москва, 11 июня 2020, 17:21 — REGNUM Артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» отправят на финальную доработку перед госиспытаниями сразу после показа на параде на Красной площади, сообщает 11 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 10:21
Общество

В Карелии выявлен новый очаг коронавируса среди вахтовиков

На своей странице во «ВКонтакте» Артур Парфенчиков рассказал о новой вспышке коронавирусной инфекции среди вахтовых рабочих.
Невские Новости вчера в 04:34
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Общество

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
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Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv вчера в 03:19
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1,5K
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
1,7K
Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
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Шоу-бизнес

Звезда «Глухаря» рассказала о нападении в супермаркете

РИА Новости 07:20
Политика

Жители страны отмечают День России

Саратов 24 00:43
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
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Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
Армия и оружие

Таджикские военные прибыли в Москву для участия в параде Победы

Газета.Ru 02:44
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Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru 06:09
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Политика

Путин поздравил россиян с праздником

Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
РИА Новости 06:11
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Армия и оружие

ВКС России получат НАР «Бронебойщик» и бомбы «Дрель»

Новые ракеты и кассетные бомбы «Дрель» повысят эффективность штурмовой авиации.
ВладТайм 07:53
Общество

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Политика

Украина с 15 июня откроет аэропорты для иностранцев и границу с Крымом

«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней», — цитирует УНИАН министра инфраструктуры страны Владислава Криклия.
Известия 07:29
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Российская газета вчера в 12:41
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Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
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Космос

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру 10 июня в 14:59
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Общество

В Омской области отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
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