За последние сутки в России умерли 183 человека с коронавирусом. Накануне скончались 174 человека. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6715.

В России за сутки от коронавируса умерли 183 человека

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