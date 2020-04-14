Коронавирус
РосбалтВ России за сутки коронавирус выявили у 3388 человек
За последние сутки в России коронавирусом заболели еще 3388 человек. Таким образом, число заболевших составляет 24490 человек в 84 регионах страны.
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Политика
Освобождены от должности руководители надзорных ведомств
Освобождены от должности руководители надзорных ведомств Генпрокурор России Игорь Краснов довел до сведения подчиненных, что указами президента РФ освобождены от должности руководители прокуратур сразу пяти регионов.
Коммерсантъ вчера в 12:29
Происшествия
В Оренбуржье из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом
Новотроицк, Оренбургская область, 15 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В городе Новотроицк 14 апреля из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом.
REGNUM 00:51
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек, сообщает оперштаб. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 198.
РБК 03:40
Происшествия
Под Ульяновском из больницы сбежала зараженная коронавирусом цыганка
По данным телеканала "360", местную больницу самовольно покинула цыганка.
Дни.ру 03:55
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Общество
Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 03:51
Общество
Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом
Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.
Известия 03:46
Общество
В Ростовской области еще у шести человек подтвердился коронавирус
В Ростовской области на 15 апреля зарегистрировано еще шесть человек с коронавирусом.
Южная служба новостей 03:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Футбол
Орлов поддержал расширение РПЛ до 18 команд
Футбольный комментатор Геннадий Орлов выступит за расширение Тинькофф чемпионата России с 16 до 18 команд.
Матч ТВ 01:58
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM вчера в 21:39
Происшествия
В Петербурге поймали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус
"Полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно ушедшего из Александровской больницы", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 03:23
Происшествия
Калининградских полицейских заподозрили в подбросе наркотиков
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ на транспорте, подозреваемых в подбросе амфетамина с целью улучшения показателей по службе, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".
РАПСИ вчера в 03:25
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Транспорт
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы.
Коммерсантъ вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Киркоров поздравил Пугачеву с 71-летием и назвал ее музой
Легенде российской эстрады Алле Пугачевой исполнился 71 год. Многие звезды бросились поздравлять Примадонну с этим событием 15 апреля.
Московский Комсомолец 03:11
Общество
В Саратовской области снизился процент сборов оплаты за ЖКУ
В Саратовской областной думе 15 апреля обсудили ситуацию с оплатой ЖКУ в условиях режима самоизоляции.
Регион 64 03:55
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Общество
За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах
За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
Игры
Моддер выпустил графическое дополнение для «STALKER: Чистое небо» с текстурами высокого разрешения
Моддер Remaster доработал графику «STALKER: Чистое небо» — он добавил в игру высокополигональные модельки, текстуры высокого разрешения, а также более детализированные частицы.
CyberSport.ru 02:55
Экономика
У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов
Проблемы уже возникли у нескольких российских кредитных организаций, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 03:23
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
Здоровье
На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню
Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Общество
Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства
Четвертая Власть 03:06