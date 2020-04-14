За последние сутки в России коронавирусом заболели еще 3388 человек. Таким образом, число заболевших составляет 24490 человек в 84 регионах страны.

В России за сутки коронавирус выявили у 3388 человек

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