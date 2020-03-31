Коронавирус
SM NewsВ России за сутки от коронавируса умерли 7 человек, заболели 582
По информации Оперативного штаба, за сутки зарегистрированы 582 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего по стране число инфицированных COVID-2019 увеличилось до 4 731 человека. В то же время за минувшие сутки новых случаев коронавируса было выявлено на 19 меньше, чем днем ранее.
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Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку
Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
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По мнению ведущего специалиста по продажам отдела администрирования продаж ГК «Бизнес Кар» Андрея Творогова, наиболее выгодными для приобретения машинами в условиях экономического кризиса считаются автомобили среднего класса – это объясняется невысокой относительно остальных ценой, хорошей остаточной стоимостью (а значит, ликвидностью) и небольшой стоимостью владения.
Здоровье
Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае
О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Происшествия
В Мурманске предотвратили теракт
В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Общество
COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию
"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Общество
Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края
Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Общество
Собянин: строительство Вороновской больницы перешло в следующую стадию
Основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены, рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Кино
Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Шоу-бизнес
Фигурист Александр Жулин стал отцом в третий раз
Известно, что жена фигуриста Наталья рожала в элитном госпитале в Лапино.
Экономика
Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Общество
Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям
На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
Политика
МИД оценил отказ ряда стран отменить санкции на фоне коронавируса
Россия сочла возмутительным нежелание ряда стран отменить санкции, ставящие жителей наиболее уязвимых государств на грань выживания.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Политика
В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции
Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
Культура
6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
Футбол
Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса
По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Певица Pink переболела коронавирусом
Американская певица Pink (Алиша Бет Мур) рассказала, что заразилась коронавирусом.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Политика
В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.