Коронавирус

SM NewsSM NewsВ России за сутки от коронавируса умерли 7 человек, заболели 582

По информации Оперативного штаба, за сутки зарегистрированы 582 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего по стране число инфицированных COVID-2019 увеличилось до 4 731 человека. В то же время за минувшие сутки новых случаев коронавируса было выявлено на 19 меньше, чем днем ранее.
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В России за последние сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом

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В России за сутки от коронавируса умерли 7 человек, заболели 582

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В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

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Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку

Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

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«Автостат» выбрал лучшие автомобили для покупки в кризис

По мнению ведущего специалиста по продажам отдела администрирования продаж ГК «Бизнес Кар» Андрея Творогова, наиболее выгодными для приобретения машинами в условиях экономического кризиса считаются автомобили среднего класса – это объясняется невысокой относительно остальных ценой, хорошей остаточной стоимостью (а значит, ликвидностью) и небольшой стоимостью владения.
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Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Коммерсантъ вчера в 13:09
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Сиб.фм 02:46
Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
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Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости 02 апреля в 19:28
Общество

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Вести.Ru 05:24
Общество

Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края

Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Взгляд.Инфо 03:56
Общество

Собянин: строительство Вороновской больницы перешло в следующую стадию

Основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены, рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
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Кино

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

REGNUM вчера в 15:52
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
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Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Фигурист Александр Жулин стал отцом в третий раз

Известно, что жена фигуриста Наталья рожала в элитном госпитале в Лапино.
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Экономика

Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:56
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Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
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Политика

МИД оценил отказ ряда стран отменить санкции на фоне коронавируса

Россия сочла возмутительным нежелание ряда стран отменить санкции, ставящие жителей наиболее уязвимых государств на грань выживания.
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Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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Политика

В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции

Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
ТАСС 05:29
Культура

6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
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Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю.
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В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
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В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
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Певица Pink переболела коронавирусом

Американская певица Pink (Алиша Бет Мур) рассказала, что заразилась коронавирусом.
Росбалт 05:35
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Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
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