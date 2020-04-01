В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

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Энергетика США назвали победителем в нефтяной войне с Россией Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.

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Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Финансы Банк России увеличил продажи валюты на рынке Ранее в ЦБ РФ сообщили, что ежедневные объемы продаж иностранной валюты будут находиться в пределах 13 млрд. рублей.

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Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.