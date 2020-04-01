Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

В России за сутки умерли семь человек с коронавирусом

Коммерсантъ05:32

В России за сутки умерли семь человек с коронавирусом

РБК04:41

В России за сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 440

Московский Комсомолец03:54

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

RT на русском04:02

Семь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

Газета.Ru04:00

Семь человек скончались за сутки в России от коронавирусной инфекции

РЕН ТВ04:17

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

Lenta.ru03:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:55, Ашберн
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Энергетика

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Lenta.ru 05:48
Происшествия

В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике

В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Российская газета 08:30
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Кино

«Морбиус» и «Охотники за привидениями» выйдут не раньше 2021 года

21 октября выйдет драма «Отцовство», вторая часть семейного фильма «Кролик Питер» — 15 января 2021 года.
Moi-portal.ru вчера в 11:02
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Общество

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в России

Москва, 30 марта 2020, 20:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила ряд недостоверных новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать эти фейки.
REGNUM 30 марта в 13:20
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Политика

Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом

После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
РБК 06:58
Общество

Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции

В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Гипер НН 03:44
Здоровье

В Ивановской области вводится режим обязательной самоизоляции

В Ивановской области ужесточается режим повышенной готовности. Для жителей вводится обязательная самоизоляция.
Ивтелерадио 05:02
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не появится в российском PS Store

Astera 05:43
Финансы

Банк России увеличил продажи валюты на рынке

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что ежедневные объемы продаж иностранной валюты будут находиться в пределах 13 млрд. рублей.
ГЛАС.RU 05:49
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости 30 марта в 18:32
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Армия и оружие

Северный флот получит пять субмарин «Ясень»

Военно-морской флот получит семь субмарин, пять из которых пойдут на Северный флот.
Би-порт 04:29
Общество

Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей не выходить из дома без паспорта.
ФедералПресс 07:51
ещё по теме
Главное