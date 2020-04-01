Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки от коронавируса умерли семь человек
В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
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Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Энергетика
США назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Происшествия
В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике
В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
«Морбиус» и «Охотники за привидениями» выйдут не раньше 2021 года
21 октября выйдет драма «Отцовство», вторая часть семейного фильма «Кролик Питер» — 15 января 2021 года.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в России
Москва, 30 марта 2020, 20:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила ряд недостоверных новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать эти фейки.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Политика
Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом
После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
Общество
Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции
В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Здоровье
В Ивановской области вводится режим обязательной самоизоляции
В Ивановской области ужесточается режим повышенной готовности. Для жителей вводится обязательная самоизоляция.
Финансы
Банк России увеличил продажи валюты на рынке
Ранее в ЦБ РФ сообщили, что ежедневные объемы продаж иностранной валюты будут находиться в пределах 13 млрд. рублей.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Армия и оружие
Северный флот получит пять субмарин «Ясень»
Военно-морской флот получит семь субмарин, пять из которых пойдут на Северный флот.
Общество
Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей не выходить из дома без паспорта.