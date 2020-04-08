Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло умерших в России пациентов с коронавирусом возросло до 63

«За сутки умерли пять пациентов с коронавирусом: Московская область — 2, Республика Северная Осетия — 1, Иркутская область — 1, Хабаровский край — 1», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

REGNUM03:53

Число погибших от коронавируса в России возросло до 63

Национальная служба новостей04:11

Число умерших в России пациентов с коронавирусом возросло до 63

RT на русском04:09

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 8672 человек

Газета.Ru05:31

В России за сутки от коронавируса умерло пять человек

Коммерсантъ03:50

В России пять человек с коронавирусом умерли за сутки

РИА Новости03:46

В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

Известия03:46
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Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС вчера в 08:24
Кино

Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев

Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.
Sibnet Новости вчера в 07:37
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН вчера в 09:39
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Технологии

Sony представила геймпад PlayStation 5

Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 05:35
Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Общество

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Экономика

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
РБК 01:00
Общество

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Интерфакс 00:02
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес

Лещенко обвинил Малахова в нарушении карантина

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что телеведущий Андрей Малахов вынудил его нарушить карантин.
ФедералПресс 03:51
Технологии

Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео

Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 05:11
Политика

Россия направила свои тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира

Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции более чем в 30 стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:22
Единоборства

Фергюсон: UFC — спорт для настоящих мужчин, а Хабиб — тряпка

РИА Новости 05:40
Общество

Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, - данные опроса Центра стратегических разработок ( ЦСР) приводит РБК.
Солидарность 05:11
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек

За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Карелинформ 04:11
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Экономика

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
РБК 05:37
Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Здоровье

Российские военные врачи начали прием пациентов в Белграде

Бригады российских военных врачей начали принимать пациентов с подозрением на коронавирус в Белграде.
РБК вчера в 02:17
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru вчера в 06:43
Политика

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Известия 06 апреля в 22:51
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
Энергетика

ОПЕК заявила о готовности радикально сократить нефтедобычу

Президент России Владимир Путин 3 апреля назвал причинами их снижения как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, а также готовность Эр-Рияда предоставить скидки на нефть.
Вестник Кавказа 03:46
Шоу-бизнес

Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа

Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Татарстан Сегодня 04:42
Авто

Обновленный Toyota Fortuner вышел в продажу

Компания Toyota начинает продажи двух обновленных версий внедорожника Fortuner под названием Epic и Epic Black.
Новые автомобили вчера в 01:17
Здоровье

Предсказаны пики смертности от коронавируса в разных странах

Американские ученые рассчитали пики смертности первой волны пандемии коронавируса для различных стран, пишет Deutsche Welle.
Live24 03:42
Авто

Продается 19-летний Mercedes-Benz SL600 без пробега за 10 млн рублей

Вместе с заднеприводной машиной идёт незаполненная документация, выдаваемая автоконцерном дилерам для того, чтобы оформлять право собственности на первого собственника.
CarsWeek.ru вчера в 15:36
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