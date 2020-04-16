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ТагилСити.руТагилСити.руВ России за сутки подтвердили 3 448 новых случаев коронавируса

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По подозрению на коронавирус под наблюдением медиков находятся 127 тысяч человек. Напомним, в Свердловской области за сутки подтвердили шесть новых случаев заболевания.
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В Свердловской области 111 свердловчан заболели коронавирусом. За сутки шесть новых случаев

Уральский рабочий04:05

В Свердловской области за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом

Urbc.Ru03:55

В России за сутки подтвердили 3 448 новых случаев коронавируса

ТагилСити.ру04:12
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