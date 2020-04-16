По подозрению на коронавирус под наблюдением медиков находятся 127 тысяч человек. Напомним, в Свердловской области за сутки подтвердили шесть новых случаев заболевания.

В России за сутки подтвердили 3 448 новых случаев коронавируса

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Экономика Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса. 1

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