Общая статистика за весь период пандемии COVID-19 в России на сегодня выглядит так: зафиксировано 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах страны, число выздоровевших — 274 641 человек, летальных исходов — 6 829.

За сутки в России выявлено 8706 новых случаев заражения коронавирусом

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства. 430

Кино Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года. 1

Общество В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. 12

Общество На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19 Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Гаджеты Apple выпустит девять новых моделей iPhone Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12. 29

Игры Sony показала дизайн PlayStation 5 Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube. 934

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 384

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 68

Шоу-бизнес Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку. 22

Политика Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость» В городе Сиэтл штата Вашингтон полицейские бросили один из участков в районе Капитолийского холма, а протестующие провозгласили его, как свое государство. 93

Общество Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». 4

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 116

Происшествия В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану. 413