11 мая в России было зафиксировано 11,6 тыс. новых случаев в сутки - абсолютный максимум в стране.

В России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции

Общество Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Политика МИД Ирана предостерег США от преследования идущих в Венесуэлу танкеров Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, которые направляются в Венесуэлу.

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 1

Происшествия Пьяный саратовец пришел навестить заболевшую коллегу и изнасиловал ее Мужчина решил навестить коллегу, которая в это время была на больничном.

Общество Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции. 20

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 156

Общество В Центральной России ожидается аномально холодная погода Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС. 1,2K

Общество Московские школьники получили годовые оценки 15 мая московским школьникам выставили годовые оценки, пишут на официальном сайте столичного мэра. 38

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 210

Общество Российские банки предупредили о списании алиментов Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение. 96

Авто Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании. 111