Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции

11 мая в России было зафиксировано 11,6 тыс. новых случаев в сутки - абсолютный максимум в стране.
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В России за сутки выявили 8 926 новых случаев заражения коронавирусом

Говорит Москва03:52

COVID-19: в России снижается прирост новых случаев болезни

Вести.Ru04:36

В России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции

Интерфакс03:39

Число выявленных случаев COVID-19 в Москве снизилось до апрельского уровня

Вечерняя Москва03:49

В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:39

В Москве зафиксировали самый низкий прирост зараженных COVID с 30 апреля

РБК03:49

В Москве третий день подряд выявляют менее 4 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки

ТАСС03:38
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Происшествия

Форвард сборной Англии арестован за нарушение карантина

Сообщается, что модель доставили в больницу, а форвард был задержан полицией, как нарушитель карантина.
Вести.Ru 03:15
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,2K
Общество

Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Общество

В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе.
RuNews24.ru 04:10
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Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
170
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Политика

МИД Ирана предостерег США от преследования идущих в Венесуэлу танкеров

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Газета.Ru вчера в 11:58
Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
1
Кино

Новый сезон «Смешариков» покажут спустя 10 лет

Ридус 02:15
8
Гаджеты

MediaTek представила SoC Dimensity 820 для недорогих 5G-смартфонов

MediaTek анонсировала чипсет Dimensity 820, который обеспечивает поддержку 5G и хорошую энергоэффективность для недорогих среднеуровневых смартфонов.
MobiDevices 04:34
1
Общество

Россию и Китай могут отстранить от достройки АЭС «Дукованы» в Чехии

Компании из России и Китая, которые подали заявки на участие в тендере на постройку нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, могут отстранить от конкурса.
ФАН вчера в 10:56
178
Происшествия

Пьяный саратовец пришел навестить заболевшую коллегу и изнасиловал ее

Мужчина решил навестить коллегу, которая в это время была на больничном.
Репортер64 04:31
Общество

В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

Православие и Мир 05:16
22
Общество

В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 130 человек

REGNUM 04:13
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Футбол

«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»

Газета.Ru 15 мая в 19:10
Авто

Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun

Автоновости дня 00:35
55
Общество

Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети

Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
20
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
156
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 16 мая в 07:13
6,3K
Общество

В Центральной России ожидается аномально холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:53
1,2K
Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
64
Общество

Московские школьники получили годовые оценки

15 мая московским школьникам выставили годовые оценки, пишут на официальном сайте столичного мэра.
Вести Подмосковья 01:19
38
Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
210
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
940
Общество

Российские банки предупредили о списании алиментов

Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
Lenta.ru 01:58
96
Авто

Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник

Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании.
SpeedMe 02:24
111
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Хоккей

Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сезона-2019/2020 в командных и индивидуальных номинациях, информирует официальный сайт лиги.
Чемпионат 05:13
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Дробыша

Российская певица, актриса и модель Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Виктора Дробыша, сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 05:11
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