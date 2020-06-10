Коронавирус
ФАНВ России за сутки выявили 8 779 новых случаев коронавируса
Специалисты выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. «Из них 3 235 случаев (36,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
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В России за сутки выявили около 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом
ИА Красная Весна10 июня в 04:53
В России за сутки подтвердились более 8,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Актуальные Новости10 июня в 03:57
За сутки в России выявили еще 8404 случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение России10 июня в 04:07
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Украинские аэропорты начнут принимать международные рейсы
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Lenta.ru 05:40
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Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
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РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Evo-rus.com вчера в 12:12
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Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
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Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
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Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
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В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
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Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
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Продюсер «Чужого» представил сценарий пятой серии
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Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
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Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
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REGNUM вчера в 05:14
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Интернет
В WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений
Разработчики WhatsApp запустили тестирование новой функции, которая позволит быстро найти сообщения с помощью указанию даты.
UfaTime.ru 04:31