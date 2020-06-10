Специалисты выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. «Из них 3 235 случаев (36,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

В России за сутки выявили 8 779 новых случаев коронавируса

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