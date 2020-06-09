Коронавирус
Rambler News ServiceВ России за сутки зафиксировали 8404 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев увеличилось до 493 657, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В России за сутки зарегистрировано 8 595 случаев заболевания коронавирусом
Общественное телевидение России09 июня в 03:35
За сутки в России зарегистрировали более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом
Медиазона09 июня в 03:38
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Наука
Коронавирус мужчины переносят тяжелее женщин
Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com вчера в 01:17
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Здоровье
Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
Министр культуры Украины заявил о пользе сериалов на русском языке
Сериалы на русском языке, снятые на Украине, идут на благо индустрии и экономики страны.
Известия 03:43
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Кино
Критики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики разгромили приключенческий фильм студии Walt Disney "Артемис Фаул".
Kinonews.ru 01:30
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»
Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com вчера в 11:36
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Экономика
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
Общество
В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок
В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Армия и оружие
«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации
Экономика сегодня вчера в 07:54
Спорт
65% спонсоров Олимпиады в Токио могут отказаться от ее финансирования
Сомнения в целесообразности финансирования летних Олимпийских игр в Токио выразили 65% спонсоров Олимпиады, 12 июня сообщает японский телеканал NHK.
ИА Красная Весна 03:55
Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
Игромания.ру вчера в 18:09
Политика
В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского
Readovka.ru 10 июня в 08:51
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости вчера в 05:23
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня вчера в 09:55
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек
В России за последние сутки зафиксировано 8404 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 493 657 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
ЗакC.Ру 10 июня в 03:36
Космос
НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба
Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 16:53
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 09 июня в 14:31
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com вчера в 09:42
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета вчера в 03:07
Общество
Опубликована карта выхода России из самоизоляции
«С помощью интерактивной карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 04:41
Общество
«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше
Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru 03:18
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве
RT на русском вчера в 04:22