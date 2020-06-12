В России в течение суток зафиксировано 8987 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 511 423 случая. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

В России за сутки подтвердили 8987 случаев коронавируса

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