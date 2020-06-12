Общество
RT на русскомВ России за сутки подтвердили 8987 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 8987 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 511 423 случая. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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В Заполярье за сутки прибавилось 58 случаев заражения коронавирусом
Московский Комсомолец Мурманск09:13
В России за сутки выявили около 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом
ИА Красная Весна10 июня в 04:53
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Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина
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Песков сравнил свою работу с работой сапера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
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Представители организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) зажгли файеры и устроили потасовку с полицией у здания Шевченковского районного суда Киева, где избирается мера пресечения радикалу Сергею Стерненко по подозрению в умышленном убийстве.
ТАСС 09:37
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Вирусолог из Италии дал оценку снятия в России карантинных мер
Москва, 12 июня 2020, 13:56 — REGNUM Снятие карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом, в отношении отдельных отраслей с сохранением некоторых мер ограничительного характера может сыграть свою роль, так как в Италии, где распространение пандемии SARS-CoV-2 удалось остановить, это сработало.
REGNUM 06:56
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
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Ксения Бородина показала, как отметила день рождения дочери
Напомним, что недавно Ксению Бородину осудили за то, что она разрешила дочерям сфотографироваться возле тигра, который живет во дворе их соседа.
Bimru.ru 07:42
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова
Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.
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Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
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На рынках Вьетнама обнаружили «скрытые резервуары» коронавирусов
Коронавирусная инфекция поражает не только людей, но и большинство млекопитающих.
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Семин рассказал о срыве перехода Дзюбы в «Локомотив»
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что руководство клуба не одобрило переход Артема Дзюбы.
Российская газета 09:37
Общество
В России за сутки выявлено 8987 зараженных коронавирусом
Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 511423 человек, выздоровело 269370 пациентов, 6715 человек скончалось.
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В Петербурге изменят порядок тестирования на коронавирус
Для ускорения проведения лабораторных обследований властями Петербурга было принято решение об изменении прядка тестирования на коронавирус.
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После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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Президент Владимир Путин является трудоголиком, он постоянно находится на работе с ненормированным графиком.
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Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53