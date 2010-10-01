11 656 человек в России заболели коронавирусной инфекцией за сутки.

В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом

Происшествия В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. 63

Происшествия Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.

Политика Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24". 257

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 3K

Культура Назначен новый руководитель оркестра «Сибирь» Является руководителем и создателем ансамбля русских народных инструментов «Сувенир».

Авто BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d(249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). При этом цены на локализованные кроссоверы оказались даже выше, чем на машины немецкой сборки. 2

Шоу-бизнес Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.

Политика Трамп решил не обсуждать с Китаем новые условия торгового соглашения Вашингтон не заинтересован в обсуждении новых условий двухстороннего торгового соглашения с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп 11 мая во время брифинга в Розовом саду Белого дома. 16

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 660

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 630

Общество В Москве введен обязательный масочный режим По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая текущего года жители столицы обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и при поездках на всех видах общественного транспорта. 365

Политика Путин объявил об окончании нерабочего периода Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 5,5K

Здоровье Разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса Калькулятор вероятности смертельного исхода в случае заражения новым типом коронавируса создали специалисты из Польши. 61

Здоровье На Кубани выявлено более двух тысяч носителей коронавируса Краснодар, 11 мая 2020, 10:57 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, данные опубликовал 11 мая региональный оперштаб. 530

Общество Работники соцучреждений получат доплаты из-за коронавируса Социальные и педагогические работники среднего медицинского и административного персонала получат по 25 тыс. рублей, а в случае работы с заболевшими — 35 тыс. рублей. 61

Здоровье Почти 100 тысяч саратовских семей могут получить по 10 тысяч «детских» С представителями региональных СМИ беседуют первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов и замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, а также и.о. министерства труда и социального развития области Наталия Гурьева.

Общество В России выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом За сутки в 83 регионах России выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом.

Авто Новый Volvo XC100 станет полностью электрическим Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим.