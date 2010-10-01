Коронавирус
Вести ТатарстанВ России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом
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В РФ за прошедшие сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом
ФедералПрессвчера в 04:26
В России за сутки подтвердились более 11,6 тысячи случаев коронавируса
Актуальные Новостивчера в 03:51
За сутки в России выявлено 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Деловое.ТВвчера в 04:11
В Москве за сутки выявили 6169 новых случаев заражения коронавирусом
Парламентская газетавчера в 04:18
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Происшествия
В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве
Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10 мая в 15:02
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Происшествия
Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину
Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 05:18
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
Общество
Сторонники теории заговора о COVID-19 начали нападать на людей
В Великобритании работники телекоммуникационной компании Openreach жалуются на частые атаки со стороны людей, верящих в теорию заговора о коронавирусе.
Радио Комсомольская правда 03:59
Общество
Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток
Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Культура
Назначен новый руководитель оркестра «Сибирь»
Является руководителем и создателем ансамбля русских народных инструментов «Сувенир».
Алтайская правда 04:23
Авто
BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d(249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). При этом цены на локализованные кроссоверы оказались даже выше, чем на машины немецкой сборки.
Автоновости дня 04:44
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы
Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец вчера в 06:15
Политика
Песков анонсировал совещание Путина по режиму нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Вести.Ru 10 мая в 10:30
Политика
Трамп решил не обсуждать с Китаем новые условия торгового соглашения
Вашингтон не заинтересован в обсуждении новых условий двухстороннего торгового соглашения с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп 11 мая во время брифинга в Розовом саду Белого дома.
ИА Красная Весна вчера в 18:17
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70%
Падение продаж составило 72,4%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 05:27
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
В Москве введен обязательный масочный режим
По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая текущего года жители столицы обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и при поездках на всех видах общественного транспорта.
Москва. Северо-Запад 03:02
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Здоровье
Разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
Калькулятор вероятности смертельного исхода в случае заражения новым типом коронавируса создали специалисты из Польши.
МедиаПоток вчера в 06:31
Здоровье
На Кубани выявлено более двух тысяч носителей коронавируса
Краснодар, 11 мая 2020, 10:57 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, данные опубликовал 11 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 03:57
Общество
Работники соцучреждений получат доплаты из-за коронавируса
Социальные и педагогические работники среднего медицинского и административного персонала получат по 25 тыс. рублей, а в случае работы с заболевшими — 35 тыс. рублей.
EastRussia вчера в 21:12
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Здоровье
Почти 100 тысяч саратовских семей могут получить по 10 тысяч «детских»
С представителями региональных СМИ беседуют первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов и замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, а также и.о. министерства труда и социального развития области Наталия Гурьева.
Взгляд-инфо 05:27
Общество
В России выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 регионах России выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом.
Вести Татарстан 04:00
Авто
Новый Volvo XC100 станет полностью электрическим
Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим.
Автоновости дня вчера в 13:45
Игры
Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года
До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru 01:49