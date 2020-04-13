Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в московском оперштабе. Новые случаи выявлены в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода.

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

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