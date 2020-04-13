Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в московском оперштабе. Новые случаи выявлены в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РИА Новости04:59

За сутки в России добавилось 2774 заболевших COVID-19 в 51 регионе

Российская газета03:51

Число умерших от коронавируса в России выросло до 170

ТАСС03:50

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

REGNUM03:47

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru03:33

Еще 224 пациента в России удалось вылечить от коронавирусной инфекции

РИА Сахалин-Курилы03:30

Рекорд: 2 558 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в России на 13 апреля

Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика

Лавров заявил, что Россия не станет просить Евросоюз об отмене санкций

Страна намерена опираться на собственные силы Россия не будет просить Европейский союз об отмене санкций.
SM News 06:24
Общество

В Москве введут цифровые пропуска для поездок трех категорий

В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:57
4,2K
Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
522
Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
3,5K
Общество

На второй неделе самоизоляции малый бизнес показал оживление

Если к 5 апреля доля работающих предприятий составляла с 39,5%, то к 12 апреля она выросла до 44,4%. В первую неделю самоизоляции доходы малого и среднего бизнеса упали до 35,6% по сравнению с показателями первой недели марта.
Adindex.ru 03:54
20
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
647
Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России

Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
151
Общество

«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

Грабежи магазинов и волну насилия прямо связывают с пандемией коронавируса и ее социальными последствиями.
Взгляд.ру 06:20
Футбол

ФИФА может отменить все матчи сборных в 2020 году

Вице-президент ФИФА и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни высказался за отмену всех матчей сборных в нынешнем календарном году.
Вести.Ru 00:47
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Накануне в СМИ появились сообщения о госпитализации Булановой в одну из больниц в Санкт-Петербурге с инсультом или сердечным приступом.
Взгляд.ру 11 апреля в 19:20
695
Здоровье

В Минздраве объяснили, как лечат пациентов с коронавирусом на дому

Если болезнь протекает в легкой форме, то пациента оставляют лечиться на дому, где ему комфортнее, пишет РИА Новости.
ФедералПресс 06:25
Политика

Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
Вести.Ru 12 апреля в 11:31
698
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом

Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру вчера в 09:00
1
Общество

Россияне в самоизоляции мечтают о лесах, парикмахерских и спортзалах

На втором месте по популярности - 10% опрошенных - оказались салоны красоты и парикмахерские. И лишь 9% россиян не хватает спортзалов.
Отдых в России 05:29
Театры

Большой театр продолжит показывать спектакли «золотого фонда»

ParkSeason.ru 06:19
Политика

В США начинается расследование причин появления коронавируса

Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон.
Вести.Ru 06:04
26
Политика

Лавров назвал предъявление претензий Китаю из-за COVID-19 недопустимым

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недопустимым предъявление претензий Китаю из-за коронавируса, от озвученных в некоторых странах идей "волосы встают дыбом".
РИА Новости 06:10
Футбол

«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплаты

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что в течение недели руководство команды обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части выданной ему авансом зарплаты.
РБК вчера в 11:28
1
Здоровье

Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля

Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
20
Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
138
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
2,9K
Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
369
Экономика

Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина мечтает о жареной картошке после выхода из комы

Газета.Ru 03:52
6
Политика

Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
Взгляд.ру 06:29
13
Общество

Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев, считает, что вакцина появится через полтора года, так как необходимы проверки на беременных животных и выявление возможной токсичности.
Известия вчера в 21:31
24
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом агента Малкина

Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.
RT на русском 06:33
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
859
Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

РБК 05:41
24
ещё по теме
Главное