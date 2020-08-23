В России за сутки подтверждено 4 852 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 4 852 случая коронавирусной инфекции, умерли 73 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. За сутки из лечебных учреждений выписали 3 162 человека, которые поправились после COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
В Смоленской области никто не умер от коронавируса за последние сутки
Московский Комсомолец Смоленск04:26
В России за сутки подтвердились более 4,8 тысячи случаев коронавируса
Актуальные Новости21 августа в 04:21