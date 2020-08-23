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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В России за сутки подтверждено 4 852 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 4 852 случая коронавирусной инфекции, умерли 73 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. За сутки из лечебных учреждений выписали 3 162 человека, которые поправились после COVID-19.В источнике
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Агентство Москва

Штаб: За сутки в РФ подтверждено 4 тыс. 852 случая коронавирусной инфекции

Агентство Москва03:45
9111.ru

В России за сутки выявлено 4 852 случая Covid-19

9111.ru03:54
Аргументы и Факты

В России за сутки подтверждено 4 852 случая коронавируса

Аргументы и Факты03:51
Московский Комсомолец Смоленск

В Смоленской области никто не умер от коронавируса за последние сутки

Московский Комсомолец Смоленск04:26
Актуальные Новости

В России за сутки подтвердились более 4,8 тысячи случаев коронавируса

Актуальные Новости21 августа в 04:21
Взгляд.ру

В России подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру21 августа в 03:38

Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»
Экономика сегодня07:53
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и России

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что республика продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией в случае, если к власти придёт оппозиция.
Life.ru03:41
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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