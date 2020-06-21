Коронавирус
Rambler News ServiceВ России за сутки выявили 7728 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 7728 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 584 680, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
Политика
В Китае решили подготовиться к запрету доллара
Китай не исключает, что США в попытке усилить санкционное давление решат запретить ему использовать доллар в качестве расчетного средства.
Lenta.ru 03:20
Политика
В МИД рассказали о переговорах по продлению договора СНВ
«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 14:57
Футбол
«Барселона» огласила заявку на матч с «Атлетиком»
Пресс-служба "Барселоны" огласила заявку на матч 31-го тура Ла Лиги с "Атлетиком".
Soccer.ru 02:28
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Политика
Песков заявил, что в Кремле изучают содержание книги Болтона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль постепенно изучает содержание книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона, однако призывает не переоценивать ее значение и достоверность, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Финансы
Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
Рубль растет к доллару и евро в начале торговой сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:27
Музыка
В Волгограде концерт на Мамаевом кургане увидит вся страна
Зрители смогут увидеть световые эффекты и инсталляции.
Evo-rus.com вчера в 06:20
Экономика
«Магнит» становится все более конкурентоспособным
"Магнит" становится все более конкурентоспособным.
Finam.Ru 06:05
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой попал в больницу после ссоры с рэпером Серегой
Возлюбленный Бузовой попал в больницу после ссоры с рэпером Серегой Давид Манукян и некогда популярный артист не смогли выпустить "совместку".
Экспресс газета вчера в 10:15
Общество
У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание
У основателя инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви обнаружено онкологическое заболевание, защита просит Первый апелляционный суд учесть это, пишет РБК.
Ведомости 06:21
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Технологии
«Ростелеком» совместно с Huawei начнет выпускать игровые роутеры с ИИ
Специалисты компании "Ростелеком" планируют создать роутеры для геймеров с поддержкой искусственного интеллекта.
Pravda.Ru 04:38
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru вчера в 12:59
Экономика
Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей
Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
Вести.Ru 05:10
Технологии
«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора
Переговоры находятся на ранней стадии, подтвердила пресс-служба «Магнита».
Ведомости вчера в 17:17
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Экономика
Bloomberg: экономика Китая вступила в рецессию
Экономика КНР вступила в рецессию, пишет "Прайм" со ссылкой на Bloomberg.
Газета.Ru 04:10
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости вчера в 04:39
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом
Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
Экономика
СД «Транснефти» не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год
Совет директоров "Транснефти" на заседании 19 июня не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства.
Finam.Ru 03:00
Экономика
«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей
Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай по решению «Газпрома» стал «Стройтранснефтегаз», сообщает РБК.
Коммерсантъ 02:59
Общество
Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
Игры
SuperData: в мае число PC-игроков Grand Theft Auto V выросло на 245%
Бесплатная раздача в Epic Games Store привела к росту числа PC-игроков Grand Theft Auto V на 245%.
Игромания.ру 03:37