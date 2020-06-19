7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

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