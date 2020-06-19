Коронавирус
Известия7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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В России за сутки выявили еще 7889 случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение Россиивчера в 03:56
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
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Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Происшествия
За сутки в Петербурге на коронавирус проверили почти 23,5 тыс. человек
Санкт-Петербург, 19 июня 2020, 10:22 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 23 тыс. 428 человек.
REGNUM 19 июня в 03:22
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко.
МедиаПоток 19 июня в 11:34
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
Общество
В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
Экономика
Плата за проезд в будущее: как кризис-2020 меняет отношение инвесторов к устойчивому развитию
Пока весь остальной мир имеет дело с COVID-19, растущим уровнем безработицы и беспрецедентными антикризисными мерами центральных банков, увеличивающими разрыв в уровне благосостояния, многие датские компании остаются мировыми лидерами в области устойчивого развития и возглавляют список самых устойчивых компаний мира в рейтинге 2020 года.
Forbes 02:44
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ
RT на русском вчера в 03:30
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Экономика
В Воронежской области построят завод по производству телевизоров
Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС 19 июня в 07:19
Общество
В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек
Инициаторы нового вида выплат предлагают установить размер пособия на уровне не менее 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 18 июня в 03:07
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Футбол
Бывший вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ
Трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать сезон.
РИА Новости 03:31
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Футбол
«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
LiveSport.ru вчера в 14:38
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com вчера в 14:13
Происшествия
В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме
РИА Новости 04:01
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Космос
Найден возможный источник токсичного бензола на МКС
Известия 17 июня в 20:59
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21