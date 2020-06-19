Коронавирус

ИзвестияИзвестия7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

В России за сутки выявили еще 7889 случаев заражения коронавирусом

Общественное телевидение Россиивчера в 03:56

В России за сутки подтверждено 7728 случаев заболевания коронавирусом

RT на русском03:46

За сутки в России выявлено 7 889 новых случаев COVID-19

Газета Кемеровавчера в 04:04

За сутки в России выявили 7728 случаев COVID-19

REGNUM03:53

В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом

Дождьвчера в 03:46

В России за сутки выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусом

Аргументы неделивчера в 03:53

В России выявили 7972 новых случая заражения коронавирусом

Lenta.ru19 июня в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Кино

Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
2
Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
345
Происшествия

За сутки в Петербурге на коронавирус проверили почти 23,5 тыс. человек

Санкт-Петербург, 19 июня 2020, 10:22 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 23 тыс. 428 человек.
REGNUM 19 июня в 03:22
846
Армия и оружие

Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
97
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
76
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в июле

По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко.
МедиаПоток 19 июня в 11:34
78
Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
560
Общество

В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
Экономика

Плата за проезд в будущее: как кризис-2020 меняет отношение инвесторов к устойчивому развитию

Пока весь остальной мир имеет дело с COVID-19, растущим уровнем безработицы и беспрецедентными антикризисными мерами центральных банков, увеличивающими разрыв в уровне благосостояния, многие датские компании остаются мировыми лидерами в области устойчивого развития и возглавляют список самых устойчивых компаний мира в рейтинге 2020 года.
Forbes 02:44
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
1,3K
Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
424
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

RT на русском вчера в 03:30
2
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
441
Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
287
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
16
Экономика

В Воронежской области построят завод по производству телевизоров

Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС 19 июня в 07:19
58
Общество

В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

Инициаторы нового вида выплат предлагают установить размер пособия на уровне не менее 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 18 июня в 03:07
6,8K
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
4
Футбол

Бывший вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ

Трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать сезон.
РИА Новости 03:31
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,6K
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
12
Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
165
Футбол

«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины

LiveSport.ru вчера в 14:38
Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com вчера в 14:13
2,5K
Происшествия

В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

РИА Новости 04:01
3
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
103
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
112
Космос

Найден возможный источник токсичного бензола на МКС

Известия 17 июня в 20:59
103
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
286
Общество

Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21
444
ещё по теме
Главное