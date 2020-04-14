За минувшие сутки в России умерли 34 пациента с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Из них семь человек скончались в Москве и семь — в Подмосковье, по трое пациентов умерли во Владимирской области и в Республике Дагестан.

В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

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