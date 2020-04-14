Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России умерли 34 пациента с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Из них семь человек скончались в Москве и семь — в Подмосковье, по трое пациентов умерли во Владимирской области и в Республике Дагестан.
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В России за сутки умерли 34 человека с коронавирусом

Газета.Ru04:39

В Петербурге за сутки скончались два человека с коронавирусом. Всего за последний день в России умерли 34 человека

Фонтанка.Ру03:57

В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

Известия03:46

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

РБК03:54

Названы регионы России, где подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

Комсомольская правда04:02

За сутки в России подтверждены 3448 новых случаев коронавируса

News.ru03:50

В СКФО за сутки выявлен 61 случай заболевания COVID-19

ГТРК Ставрополье14 апреля в 06:06
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Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
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Общество

В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
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Игры

Kotaku: в Rockstar Games работают над шестой GTA

RuNews24.ru 03:38
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Экономика

Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости вчера в 18:25
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
9
Общество

В Крыму выявили три новых случая коронавируса

В Республике Крым на утро 16 апреля зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Вести.Севастополь 03:02
8
Общество

В саратовской тюрьме ввели карантин из-за коронавируса

В тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове введен карантин в связи с заболеванием двух сотрудников исправительного учреждения коронавирусом.
Российская газета 04:35
20
Общество

Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
1,1K
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода

Pravda.Ru вчера в 13:13
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Политика

Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний.
Деловое.ТВ 04:49
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
29
Политика

ДНР и Украина обменялись пленными

Коммерсантъ 02:56
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Общество

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
Lenta.ru 05:17
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
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Общество

Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
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Футбол

Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»

Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался по поводу слухов, распущенных в СМИ, о своем переходе в петербургский «Зенит».
REGNUM вчера в 11:43
Происшествия

Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:07
6
Экономика

Что ожидает российский рубль после снятия ограничений

Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели вчера в 02:43
17
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки

Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС).
News.ru вчера в 07:50
3
Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
2
Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
6
Общество

Всех въезжающих на Кубань обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию

Краевое управление Роспотребнадзора на основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кубани обязало всех приезжающих в регион пройти двухнедельный карантин.
Кубань 24 03:44
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Армия и оружие

Российские военные получили первую сверхмощную пушку «Малка»

Вооруженные силы России получили первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка".
Вести.Ru 05:08
1
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек

14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
6
Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
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Происшествия

Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство

Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую

По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 14 апреля в 12:12
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