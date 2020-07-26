Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19
За сутки в РФ умерли 154 человека с COVID-19, за все время - 13 046, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Общество
Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 00:14
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Армия и оружие
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском 05:22
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Здоровье
В телах умерших от коронавируса найдены странные повреждения
Evo-rus.com 01:55
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.
RT на русском 05:50
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
Общество
Протесты в Хабаровске. Спецэфир Дождя
Корреспондент Дождя Маша Борзунова вела трансляцию происходящего в Хабаровске.
Дождь вчера в 04:27
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из багажника мчащейся машины в Москве и попал на видео
Lenta.ru 05:32
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Политика
Путин после парада ВМФ пообщался с офицерами на трибуне
Президент России Владимир Путин пообщался с офицерами на трибуне после завершения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Московский Комсомолец 06:06
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области грудного ребенка нашли
Журналистская правда вчера в 09:30
Общество
В Омской области зафиксировано 107 новых случаев коронавируса
Число омичей, заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии, достигло 6184 человек.
Вечерний Омск. Неделя 04:42
Общество
Лидер КНДР закрыл город Кэсон из-за коронавируса
Решение закрыть город принял лидер КНДР Ким Чен Ын после появления информации о первом заразившемся коронавирусом SARS-CoV-2 в стране.
Российская газета вчера в 20:50
Армия и оружие
Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru вчера в 09:26
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Происшествия
После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Московский Комсомолец 24 июля в 09:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04
Наука
В сибирском озере найден хорошо сохранившийся скелет мамонта
В районе озера обнаружили фрагмент ноги с закрепленными к ней сухожилиями, ребра, нижнюю челюсть и череп мамонта.
Evo-rus.com 04:35
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
Политика
В ЛНР сообщили об отправке украинцев в Азербайджан на борьбу против Армении
Служба безопасности Украины (СБУ) курирует участие украинских националистов в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 09:39
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55