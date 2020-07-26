За сутки в РФ умерли 154 человека с COVID-19, за все время - 13 046, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19

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