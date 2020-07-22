Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки умерли 165 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 165 человек с COVID-19, за все время - 12 745, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране.
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В Пермском крае за сутки скончались ещё четыре заражённых коронавирусом пациента
Новый компаньон19 июля в 02:55
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
РИА Новости 05:41
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Технологии
Пассажиры московского метро могут оплатить проезд с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay
Держатели карт «Мир» теперь могут оплачивать проезд в Московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay на турникете любой станции московского метро, сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
Агентство Москва 04:25
Происшествия
Захватившего заложников в Луцке задержали
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией освободили 13 заложников, находившихся в пассажирском автобусе в центре Луцка.
Городовой 01:54
Экономика
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
С начала августа в России в силу вступят новые автомобильные тарифы и штрафы.
Live24 вчера в 02:42
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Экономика
Около трети россиян заберут банковские вклады при снижении ставок
Около 30 процентов россиян заберут свои вклады, если ставки продолжат снижаться.
Общественное телевидение России 20 июля в 05:27
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Политика
Дегтярев не намерен участвовать в выборах в Хабаровском крае
Известно, что накануне прежний губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой « в связи с утратой доверия».
Хакасия-Информ вчера в 22:51
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
Футбол
Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину
Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".
Soccer.ru 00:31
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Общество
Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ
Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Общество
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
В Австрии вернулись к практике обязательного ношения медицинских масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением COVID-19.
News.ru вчера в 15:51
Здоровье
Облздрав сообщил о снижении смертности в регионе
По словам главы облздрава Артура Фокина, Ивановская область отмечена Минздравом России как регион, в котором не произошло взрывного роста смертности, и система здравоохранения справилась с нагрузкой в период пандемии.
Ивтелерадио 05:32
Здоровье
В Пензе применили новую методику для лечения рака груди
Метод биопсии сигнальных лимфатических узлов позволяет оставить подмышечные лимфоузлы и избежать калечащих осложнений в виде ограничения подвижности руки, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
ПензаСМИ 04:50
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Авто
Компания Waymo стала эксклюзивным партнером группы FCA
Группа FCA предоставила статус эксклюзивного партнера компании Waymo.
Vevby.ru 05:39
Игры
В розничных магазинах Японии наблюдается дефицит копий Ghost of Tsushima
Официальный Twitter-аккаунт японского подразделения PlayStation сообщил, что продажи Ghost of Tsushima в Стране восходящего солнца превысили ожидания, поэтому в некоторых розничных магазинах распродали все копии ролевого боевика.
Игромания.ру 04:05
Шоу-бизнес
Седокова заговорила о свадьбе с баскетболистом Янисом Тиммой
Седокова заговорила о свадьбе с баскетболистом Янисом Тиммой Анна Седокова намекнула на возможную свадьбу с Янисом Тиммой, отвечая на вопросы подписчиков.
Экспресс газета 01:32
Футбол
Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спорт 02:41
Экономика
Акции Qiwi на Мосбирже выросли на фоне новостей об отмене SPO
Акции компании выросли на фоне новостей о том, что акционеры Qiwi решили не проводить вторичное размещение акций (SPO), в рамках которого предполагалось продать до 12,5% компании.
ТАСС 04:14
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Самарской области стабилизировалась
Руководитель оперативного штаба по борьбе с Коронавирусом Николай Ренц сообщает, что в Самарской области динамика заболеваемости стабилизирована, наблюдается снижение случаев заражения .На 21 июля в регионе зафиксировано 6380 случаев заболевания коронавирусом, и из них 3995 человек выздоровели.
Похвистнево-Информ вчера в 00:54
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05