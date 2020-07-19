Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки умерли 165 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 165 человек с COVID-19, за все время - 12 745, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране.
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Экономика
Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:02
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Общество
Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий
В Санкт-Петербурге вернулись к реновации домов первых массовых серий. Об этом 22 июля заявили специалисты Смольного.
Санкт-Петербургские ведомости 03:27
Общество
В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19
Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 789,1 тыс. человек.
РБК 03:35
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Общество
Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Российские дилеры официально начали продажи внедорожника Chevrolet Niva, который теперь продается под шильдиком Lada.
SpeedMe вчера в 06:29
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04
Общество
Петербург попал в пятерку регионов с самым низким уровнем алкоголизма
Петербург попал в пятерку регионов с самым низким уровнем алкоголизма в 2019 году.
Невские Новости 02:11
Финансы
Золото и серебро подорожали до рекордных значений
По данным торгов на нью-йоркской бирже Comex, цены на золото и серебро обновили максимумы с 2011 и 2013 годов соответственно.
Капитал страны 02:56
Технологии
Microsoft показала интерфейс Office будущего
Компания Microsoft продолжает совершенствовать дизайн пользовательского интерфейса Word, Excel, PowerPoint, входящих в состав пакета Office.
Вести.Ru 02:00
Театры
Смехова, Гребенщикова и Линдт вступят в труппу МХАТ имени Горького
Аргументы и Факты 20 июля в 14:13
Общество
WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX
Авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года.
РБК 02:48
Политика
Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран.
RT на русском 03:26
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 20 июля в 08:34
Общество
В Москве традиционный выпускной для школьников пройдёт 24 июля
RT на русском 03:21
Происшествия
Главный анестезиолог-реаниматолог Дона умер от коронавируса
Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог минздрава Ростовской области, заместитель главного врача городской больницы № 1 имени Семашко Ростова-на-Дону Игорь Дударев умер в реанимации стационара.
Российская газета 03:54
Шоу-бизнес
СМИ: Роберт Паттинсон обручился с возлюбленной Сьюки Уотерхаус
Обычно Роберту Паттинсону и Сьюки Уотерхаус удается держать свою личную жизнь вдали от сплетен и обсуждений.
Popcornnews.ru 04:15
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Армия и оружие
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Подконтрольные Киеву вооруженные формирования пять раз за истекшие сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия вчера в 03:48
Армия и оружие
Индийским военным запретили состоять в группах в WhatsApp
Военнослужащим ВВС Индии запретили состоять в группах в мессенджере WhatsApp из-за опасений, что приложение может быть уязвимо.
Газета.Ru 02:13
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан учеными
Shraibikus News 01:41
Здоровье
114 новых случаев коронавируса подтверждены в регионе сегодня
По последней информации Минздрава, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 12 — на искусственной вентиляции легких.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 03:14