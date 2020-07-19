За сутки в РФ умерли 165 человек с COVID-19, за все время - 12 745, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране.

В России за сутки умерли 165 пациентов с коронавирусом

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