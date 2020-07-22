Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки умерли 165 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 165 человек с COVID-19, за все время - 12 745, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 20 июля в 13:16
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04
Энергетика
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт.
Lenta.ru вчера в 12:28
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
Происшествия
Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней
Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
Политика
Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы
На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
Взгляд-инфо 04:32
Общество
ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:50
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Авто
Ford создал 1400-сильную версию Mustang Mach-E
Вашингтон, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford совместно со специалистами гоночной команды RTR разработали 1400-сильную версию электрокроссовера Ford Mustang Mach-E.
REGNUM 04:39
Политика
Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Экономика
Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".
РИА Новости 06:34
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС вчера в 06:33
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках
Депутаты Мосгордумы приняли закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:54
Происшествия
В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Происшествия
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Первый раз животное выронило украденные купюры на пути к выходу из бара. Работник пивной заметил это и вернул деньги в кассу.
Lenta.ru 06:33
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
CT news 04:22
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Политика
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
1. Доклад о вмешательстве России опубликовали спустя полтора года Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности 21 июля опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в электоральные кампании разных стран.
Lenta.ru вчера в 08:11
Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
Известия 07:07
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» вывели на старт на Байконуре
Пуск грузового корабля "Прогресс МС-15" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 23 июля. Ожидаемое время старта 17:26:22 мск.
РЕН ТВ 20 июля в 03:07
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42