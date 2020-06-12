Коронавирус
РБКВ России за сутки умерли 183 человека с коронавирусом
В России за сутки скончались 183 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв увеличилось до 6715 человек, сообщает оперативный штаб.
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Здоровье
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек
В России за последние сутки зафиксировано 8404 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 493 657 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
ЗакC.Ру 10 июня в 03:36
Игры
EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront
Megaobzor.com вчера в 18:06
Общество
Фрэнсис Нганну показал фото после тюремного заключения
This, after attempting for one year from Morocco.
FightTime.ru вчера в 16:25
Общество
В Мурманской области из-за обрушения моста введен режим ЧС
Режим не снимут до запуска дополнительной железнодорожной ветки в регион. Обрушение моста произошло 1 июня.
Муксун.fm 03:28
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 10 июня в 15:38
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Авто
Haval назвала внедорожник «большой собакой»
Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня 10 июня в 09:42
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве
RT на русском вчера в 04:22
Политика
Российская Федерация отмечает День России
Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
Шоу-бизнес
Елена Беркова после разрыва с мужем потеряла ребенка
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова, известная зрителям благодаря своей скандальной репутации, потеряла ребенка после разрыва с шестым супругом.
Bimru.ru 02:50
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
Авто
Создатель «Ё-мобиля» выпустит электробайк для России и ЕС
Создатели проекта Punch — Александр Астапов, экс-главред журнала "Мото", а ныне арт-директор Д/К "Турбоэра", и белорусский инженер Андрей Гинзбург, бывший главный конструктор "Ё-мобиля", громкого автомобильного проекта миллиардера Михаила Прохорова.
Газета.Ru 10 июня в 01:40
Общество
В доме экс-министра Украины прошел обыск
Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.
ИА Красная Весна 02:34
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
REGNUM вчера в 04:11
Армия и оружие
В КНР считают, что испытания Т-14 в Сирии дали танку всемирную известность
Пекин, 12 июня 2020, 10:05 — REGNUM Боевые испытания нового российского боевого танка Т-14 «Армата», проведенные на территории Сирийской Арабской Республики (САР), принесли ему всемирную известность.
REGNUM 03:05
Общество
В Ростовской области сняли еще часть ограничений
В Ростовской области сняли еще часть ограничений, действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 12:27
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru вчера в 06:03
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
Игромания.ру вчера в 18:09