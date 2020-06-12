В России за сутки скончались 183 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв увеличилось до 6715 человек, сообщает оперативный штаб.

В России за сутки умерли 183 человека с коронавирусом

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