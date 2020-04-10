Наибольшее количество умерших зафиксировано в Москве — 18. Ещё два человека скончались в Краснодарском крае, по одному — в Республике Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Общее количество летальных исходов от коронавируса в России составляет 94.

В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса

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