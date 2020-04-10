Коронавирус
REGNUMВ России за сутки умерли 18 человек от коронавируса
Наибольшее количество умерших зафиксировано в Москве — 18. Ещё два человека скончались в Краснодарском крае, по одному — в Республике Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Общее количество летальных исходов от коронавируса в России составляет 94.
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Происшествия
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Здоровье
Больница в Забайкалье попросила у бизнеса денег на моногоспиталь под коронавирус
Главврач Борзинской районной больницы Дугоржап Доржиев попросил финансовой помощи у местного бизнеса для переоборудования здания под моногоспиталь для борьбы с коронавирусом, который должен закрыть восемь районов Забайкальского края.
Общество
Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
Указывается, что 35% пациентов — в возрасте от 46 до 65 лет. При этом 11% заболевших — это люди 66—80 лет, а 4% — старше 80 лет.
Спорт
Матицын рассказал о влиянии коронавируса на спорт
Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах, заявил глава Минспорта России Олег Матицын на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.
Происшествия
В Кирове пациентка с коронавирусом подключена к ИВЛ
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Наука
Новый фермент сможет переработать 90 процентов пластиковых бутылок
Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
Энергетика
Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%
Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Происшествия
В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Общество
В Марий Эл ограничена розничная продажа алкоголя
За внесение изменений в указ главы Марий Эл от 17 марта проголосовали 33 парламентария, против - шесть, двое воздержались.
Политика
Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии
Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд.
Происшествия
Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве
Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Хоккей
Панин — о своей репутации: не отделаешься лёгким испугом, как основная масса игроков
Общество
В Крым из Таиланда привезли еще два новых случая коронавируса
В стационаре инфекционной больницы Севастополя находятся два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Политика
На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»
Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля».
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Общество
Путин пообещал доплаты медикам за борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья
Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.
Общество
В Тульской области еще 5 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 10 апреля, стало известно о 5 новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Общество
СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России
Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Единоборства
Турнир UFC 249 официально отменен
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.