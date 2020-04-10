Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за сутки умерли 18 человек от коронавируса

Наибольшее количество умерших зафиксировано в Москве — 18. Ещё два человека скончались в Краснодарском крае, по одному — в Республике Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Общее количество летальных исходов от коронавируса в России составляет 94.
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В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

Коммерсантъ04:00

В России число зараженных коронавирусом выросло на 1786 человек

РИА Новости03:53

В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса

REGNUM03:37

Скончались от коронавируса 18 человек. Данные оперштаба на 10 апреля

Smolnarod.ru03:31

За сутки в России умерли 18 человек с коронавирусом

RT на русском03:54

18 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

Известия03:43

В России за сутки умерло рекордное число больных с коронавирусом

РБК03:41
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Происшествия

На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
Российская газета 04:11
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Здоровье

Больница в Забайкалье попросила у бизнеса денег на моногоспиталь под коронавирус

Главврач Борзинской районной больницы Дугоржап Доржиев попросил финансовой помощи у местного бизнеса для переоборудования здания под моногоспиталь для борьбы с коронавирусом, который должен закрыть восемь районов Забайкальского края.
Чита.Ру 02:15
Общество

Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

Указывается, что 35% пациентов — в возрасте от 46 до 65 лет. При этом 11% заболевших — это люди 66—80 лет, а 4% — старше 80 лет.
RT на русском вчера в 04:15
Спорт

Матицын рассказал о влиянии коронавируса на спорт

Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах, заявил глава Минспорта России Олег Матицын на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.
Известия 04:40
Происшествия

В Кирове пациентка с коронавирусом подключена к ИВЛ

РИА НаВятке 04:20
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Наука

Новый фермент сможет переработать 90 процентов пластиковых бутылок

Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
N+1 08 апреля в 12:21
Энергетика

Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%

Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Российская газета 00:37
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Происшествия

В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Lenta.ru 04:45
Общество

В Марий Эл ограничена розничная продажа алкоголя

За внесение изменений в указ главы Марий Эл от 17 марта проголосовали 33 парламентария, против - шесть, двое воздержались.
Yocity12 вчера в 10:00
Политика

Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве

Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:33
Хоккей

Панин — о своей репутации: не отделаешься лёгким испугом, как основная масса игроков

Чемпионат 03:00
Общество

В Крым из Таиланда привезли еще два новых случая коронавируса

В стационаре инфекционной больницы Севастополя находятся два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.
Форпост Севастополь 03:11
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля».
Lenta.ru 01:11
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
РИА Новости 04:33
Армия и оружие

The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

REGNUM 01:42
Шоу-бизнес

Лещенко опроверг заражение Бабкиной коронавирусом

Рамблер 01:26
Политика

Путин выступит с новым телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Известия 08 апреля в 07:37
Общество

Путин пообещал доплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Пятый канал 08 апреля в 09:26
Происшествия

В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья

Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.
Вести Воронеж 04:09
Общество

В Тульской области еще 5 человек заболели коронавирусом

Сегодня, 10 апреля, стало известно о 5 новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Первый Тульский 03:38
Общество

СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России

Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
REGNUM 04:19
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Единоборства

Турнир UFC 249 официально отменен

Газета.Ru 03:37
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском вчера в 19:26
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 08 апреля в 14:33
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