За прошедшие сутки в России скончались 216 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 10 июня сообщили представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В России за сутки умерли 216 пациентов с коронавирусом

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Политика Песков сравнил свою работу с работой сапера Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 536

Происшествия В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.

Общество Названы признаки второй волны коронавируса Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.

Общество Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.

Происшествия Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.

Технологии Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы.

Хоккей Леонид Вайсфельд: «Следующий год станет для Хартли определяющим» Хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд считает, что следующий сезон КХЛ станет определяющим для главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 23

Политика Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 3

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.

Здоровье В Коми коронавирусом заразились еще 125 человек На 12 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 1929 человек. За сутки пациентов с коронавирусом в регионе стало больше на 125.

Общество У жены Зеленского обнаружили коронавирус У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.

Культура Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни» В День России, 12 июня, Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни», участники которого на языке жестов исполнили гимн России вместе с заслуженным артистом России Олегом Газмановым.

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.

Политика Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 327

Общество Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует молодежи читать русскую и иностранную классику, а также обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска.

Путешествия Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС. 300

Киберспорт Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года. 1