За прошедшие сутки 34 пациента с коронавирусом умерли в России. Из них семь человек в Москве и столько же в Московской области. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, еще три человека погибли во Владимирской области.

В России за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

Происшествия Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области. 23

Происшествия Задержан высокопоставленный алтайский чиновник Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники. 1

Политика Ветераны попросили Путина перенести парад Победы в Москве Сразу три российские организации, объединяющие ветеранов войн, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения. 2,3K

Происшествия В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции. 22

Происшествия В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.

Общество Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам. 63

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 34

Экономика Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства. 58

Политика Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 2

Политика Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете» В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 23

Политика Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию. 13

Шоу-бизнес Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей. 25

Гаджеты Xiaomi Mi 9T сильно подешевел в России Китайская компания Xiaomi предлагает на своем официальном сайте приобрести смартфон Mi 9T по сниженной цене. 8

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 244

Энергетика Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз. 31