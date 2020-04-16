Коронавирус
АБНВ России за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки 34 пациента с коронавирусом умерли в России. Из них семь человек в Москве и столько же в Московской области. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, еще три человека погибли во Владимирской области.
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Названы регионы России, где подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
Комсомольская правда04:02
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Здоровье
На юге Волгограда развернут инфекционный госпиталь
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:32
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Происшествия
Задержан высокопоставленный алтайский чиновник
Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
REGNUM 07:00
Политика
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы в Москве
Сразу три российские организации, объединяющие ветеранов войн, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:36
Происшествия
Екатеринбурженке выписали штраф за комментарий о коронавирусе
Жительнице столицы Урала Наталье Бабиковой назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Уралинформбюро 06:11
Происшествия
В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима
Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Российская газета 04:24
Происшествия
В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин
По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.
REGNUM 04:07
Общество
Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска
Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам.
RuNews24.ru 06:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Экономика
Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
Общество
В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса вчера в 03:33
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv вчера в 00:52
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Политика
Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»
В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:01
Политика
Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T сильно подешевел в России
Китайская компания Xiaomi предлагает на своем официальном сайте приобрести смартфон Mi 9T по сниженной цене.
Live24 06:00
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Энергетика
Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз
В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз.
Lenta.ru 04:48
Здоровье
В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
Вечерний Челябинск вчера в 03:08
Здоровье
В Прикамье подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае подтверждены 18 случаев заболевания COVID-19.
ФедералПресс 05:13
Здоровье
В Оренбурге на карантин закрывается еще одна больница
В Оренбурге на карантин закрывается больница имени Пирогова.
Московский Комсомолец 06:00
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Здоровье
В Карсуне начали работу медицинские спецбригады
Медиа 73 02:42