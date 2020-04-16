Коронавирус

АБНАБНВ России за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки 34 пациента с коронавирусом умерли в России. Из них семь человек в Москве и столько же в Московской области. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, еще три человека погибли во Владимирской области.
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В России за сутки умерли 34 человека с коронавирусом

Газета.Ru04:39

В России за сутки от COVID-19 скончались 34 человека

REGNUM04:10

Названы регионы России, где подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

Комсомольская правда04:02

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

РБК03:54

Оперштаб назвал число умерших от коронавируса в России на 16 апреля

Smolnarod.ru03:47

В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

Известия03:46

В России за сутки умерло рекордное количество людей с коронавирусом

Коммерсантъ03:58
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Здоровье

На юге Волгограда развернут инфекционный госпиталь

ГТРК Волгоград-ТРВ 06:32
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Происшествия

Задержан высокопоставленный алтайский чиновник

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
REGNUM 07:00
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Политика

Ветераны попросили Путина перенести парад Победы в Москве

Сразу три российские организации, объединяющие ветеранов войн, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:36
2,3K
Происшествия

Екатеринбурженке выписали штраф за комментарий о коронавирусе

Жительнице столицы Урала Наталье Бабиковой назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Уралинформбюро 06:11
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Происшествия

В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима

Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Российская газета 04:24
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Происшествия

В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин

По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.
REGNUM 04:07
Общество

Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска

Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам.
RuNews24.ru 06:39
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Экономика

Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
58
Общество

В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса вчера в 03:33
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Происшествия

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС 05:12
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Общество

В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv вчера в 00:52
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Политика

Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
2
Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
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Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новости вчера в 18:49
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Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
1,1K
Общество

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости 06:50
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Политика

Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»

В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:01
23
Политика

Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
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Шоу-бизнес

Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети

Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
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Гаджеты

Xiaomi Mi 9T сильно подешевел в России

Китайская компания Xiaomi предлагает на своем официальном сайте приобрести смартфон Mi 9T по сниженной цене.
Live24 06:00
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Энергетика

Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз.
Lenta.ru 04:48
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Здоровье

В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
Вечерний Челябинск вчера в 03:08
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Футбол

Денис Глушаков рассказал о конфликте с Романом Широковым на Евро-2016

Piter.tv 03:34
Здоровье

В Прикамье подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае подтверждены 18 случаев заболевания COVID-19.
ФедералПресс 05:13
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Здоровье

В Оренбурге на карантин закрывается еще одна больница

В Оренбурге на карантин закрывается больница имени Пирогова.
Московский Комсомолец 06:00
Общество

МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
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Здоровье

В Карсуне начали работу медицинские спецбригады

Медиа 73 02:42
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