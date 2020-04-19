За прошедшие сутки в России зафиксировали 48 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Большая часть из них приходится на Москву, где умерли 28 человек с коронавирусной инфекцией.

В России за сутки умерли 48 человек с коронавирусом

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