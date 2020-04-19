Коронавирус

РБКРБКВ России за сутки умерли 48 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировали 48 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Большая часть из них приходится на Москву, где умерли 28 человек с коронавирусной инфекцией.
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Новые заражения зафиксированы во всех регионах России, прирост – 16,5%

Вести.Ru04:45

Число скончавшихся от коронавируса в России возросло до 361

Газета.Ru04:39

Суточное число заболевших COVID-19 превысило шесть тысяч

BFM.ru04:19

В России за сутки умерли 48 человек с коронавирусом

РБК04:33

В России за сутки умерли 48 зараженных коронавирусом

Lenta.ru04:23

В России от коронавируса за сутки умерло 48 человек, всего — 361

Коммерсантъ04:36

Число умерших от коронавируса в России за сутки увеличилось на 48

Комсомольская правда04:12
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика

Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
268
Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
46
Здоровье

В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек

По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
28
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
9
Здоровье

Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию

Состояние 9 пациентов удовлетворительное (у 4 больных – легкая степень COVID-19), у 1 больного – средней степени тяжести, еще один – тяжелый, находится в отделении интенсивной терапии и реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.
Столица на Онего 02:51
Транспорт

С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами

Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.
Говорит Москва вчера в 11:44
28
Здоровье

В Свердловской области рассказали о состоянии больных COVID-19

Почти 30 больных коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:18
10
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
2,1K
Политика

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
362
Общество

В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
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Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51
2,8K
Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
44
Общество

В Тульской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:38
82
Футбол

Уткин — о «Зените»: Мне симпатична команда 2008 года

Известный шоумен Василий Уткин рассказал, какой состав «Зенита» ему импонирует. Оказалось, что эта та команда, которая выиграла Кубок УЕФА.
Нева Спорт вчера в 07:47
Общество

В Татарстане выявили 31 новый случай заражения коронавирусом

"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции: пять человек госпитализированы, 26 проходят лечение на дому – у них диагностирована легкая или бессимптомный форма течения болезни", - сказала Галимова.
РИА Новости 04:39
6
Кино

Okko покажет, как Ян Гэ ищет любовь в Москве

В своей первой полнометражной ленте артистка рассказывает историю молодой иностранки, которая безуспешно пытается найти в Москве свою любовь.
Газета.Ru 00:00
Общество

Лукашенко назвал безошибочной тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Белорусские власти выбрали безошибочную тактику в борьбе с пандемией уханьского вируса.
Телеканал 360° 06:54
5
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Коммерсантъ вчера в 06:54
2,6K
Армия и оружие

NI рассказал о неспособности США отследить российскую подлодку

Головная атомная подводная лодка проекта "Ясень" "Северодвинск" поступила в ВМФ России в 2014 году.
Газета.Ru 01:16
32
Общество

В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения

Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
25
Общество

Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет

РИА Новости 01:43
322
Здоровье

В Прикамье число подтвержденных случаев коронавируса близится к 200

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 198 – среди заболевших все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет.
РБК Пермский край 04:23
Происшествия

Трое умерших от коронавируса в Пензе имели сопутствующие заболевания

ГТРК Пенза 05:37
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Культура

Мир на карантине: Михалкова, Табаков, Лагашкин и Колокольников примут участие в проекте «Изоляция»

«Изоляция» станет первооткрывателем новой линейки контента под названием «ivi на карантине» и будет показывать не только изменения в жизни людей, но и о том, как меняются целые города и страны.
Телепрограмма 16 апреля в 07:46
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
391
Гаджеты

LG показала дизайн нового смартфона Velvet

Слово и Дело 02:22
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Экономика

США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве

Руководитель инвестиционного фонда Social Capital, совладелец клуба NBA Голден Стейт Уорриорс Чаматх Палихапития вызвал скандал на американском телевидении, заявив, что акционеры и кредиторы компаний, которые не подготовились к кризису и растратили свои подушки безопасности, должны быть наказаны банкротством и потерей денег, а государство должно спасать только рядовых граждан.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
415
Экономика

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
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Политика

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
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