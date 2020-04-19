Коронавирус
Lenta.ruВ России за сутки умерли 48 зараженных коронавирусом
В России за последние сутки умерли 48 пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число летальных исходов достигло 361, уточняет сайт стопкоронавирус.рф.
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Экономика
В России резко вырос спрос на наличные
С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Здоровье
Более тысячи медиков заразились коронавирусом на Украине
Украинский министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга сообщил данные о больных коронавирусом нового типа.
ФедералПресс 06:54
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
Общество
Названы товары, спрос на которые взлетел в РФ на фоне пандемии
На фоне изоляции в период пандемии в России резко возрос спрос на маникюрные наборы и на машинки для стрижки волос, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:24
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Политика
Лукашенко обещает провести президентские выборы абсолютно честно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно.
ТАСС 07:39
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Общество
В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
Армия и оружие
ВСУ за сутки 4 раза нарушили перемирие в ДНР
Киевские каратели за минувшие сутки 4 раза открывали огонь по ДНР.
Новостной фронт 03:43
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Общество
Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС
Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
Общество
Покупатели дома нашли в нем нетронутую с начала XX века тайную комнату
Во Франции семейная пара приобрела небольшой дом в деревне Белабре на юго-западе страны и нашла в его стенах замурованную тайную комнату, нетронутую с начала XX века.
Lenta.ru 08:16
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
Здоровье
Последствия коронавируса для выздоровевших назвал врач
Даже у вылечившихся от COVID-19 пациентов могут наблюдаться последствия для здоровья.
Волгоградская правда 07:58
Общество
Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков опубликовал свое фото и поздравил подписчиков с праздником Пасхи.
РБК 06:35
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Наука
Определен характер отношений морских лилий и их симбионтов
Rusargument вчера в 14:55
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
Здоровье
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до 198
Общее число заболевших в Пермском крае увеличилось на 28 случаев, до 198, среди заразившихся все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет, подавляющее большинство новых пациентов с коронавирусом заразились на территории региона, указано в официальном телеграм-канале региональных властей, посвященном борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:16
Экономика
Вторичное жилье приготовилось к рецессии
В «Авито Недвижимости» приводят свои данные: в середине апреля средняя стоимость вторичного жилья во всей России составила 54,3 тыс. руб. за кв. м, за месяц показатель увеличился на 0,3%, а за год — на 4%. Правда, активность в целом на рынке вторичного жилья по очевидным причинам пока замерла.
Коммерсантъ 03:11
Общество
Определены характеристики несовершеннолетних преступников в России
Университет прокуратуры России составил типичный портрет несовершеннолетнего преступника в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Газета.Ru 07:17
Религия
Путин поздравил православных россиян с Пасхой
«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.
РБК вчера в 17:35