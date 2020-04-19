Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России за сутки умерли 48 зараженных коронавирусом

В России за последние сутки умерли 48 пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число летальных исходов достигло 361, уточняет сайт стопкоронавирус.рф.
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В России за сутки умерли 48 человек с коронавирусом

РБК04:33

Число скончавшихся от коронавируса в России возросло до 361

Газета.Ru04:39

В России от коронавируса за сутки умерло 48 человек, всего — 361

Коммерсантъ04:36

Новые заражения зафиксированы во всех регионах России, прирост – 16,5%

Вести.Ru04:45

В России за сутки умерли 48 зараженных коронавирусом

Lenta.ru04:23

Суточное число заболевших COVID-19 превысило шесть тысяч

BFM.ru04:19

Число умерших от коронавируса в России за сутки увеличилось на 48

Комсомольская правда04:12
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
Экономика

В России резко вырос спрос на наличные

С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
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Здоровье

Более тысячи медиков заразились коронавирусом на Украине

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга сообщил данные о больных коронавирусом нового типа.
ФедералПресс 06:54
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
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Армия и оружие

NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»

Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
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Общество

Названы товары, спрос на которые взлетел в РФ на фоне пандемии

На фоне изоляции в период пандемии в России резко возрос спрос на маникюрные наборы и на машинки для стрижки волос, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:24
Общество

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
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Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
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Политика

Лукашенко обещает провести президентские выборы абсолютно честно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно.
ТАСС 07:39
Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Общество

В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса

Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
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Армия и оружие

ВСУ за сутки 4 раза нарушили перемирие в ДНР

Киевские каратели за минувшие сутки 4 раза открывали огонь по ДНР.
Новостной фронт 03:43
1
Общество

Город Абдулино в Оренбургской области закрыли на карантин

ТАСС 08:23
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
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Армия и оружие

Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО

Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
10
Общество

МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы

В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Общество

Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС

Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
Общество

Покупатели дома нашли в нем нетронутую с начала XX века тайную комнату

Во Франции семейная пара приобрела небольшой дом в деревне Белабре на юго-западе страны и нашла в его стенах замурованную тайную комнату, нетронутую с начала XX века.
Lenta.ru 08:16
Космос

NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
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Здоровье

Последствия коронавируса для выздоровевших назвал врач

Даже у вылечившихся от COVID-19 пациентов могут наблюдаться последствия для здоровья.
Волгоградская правда 07:58
Общество

Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков опубликовал свое фото и поздравил подписчиков с праздником Пасхи.
РБК 06:35
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Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
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Наука

Определен характер отношений морских лилий и их симбионтов

Rusargument вчера в 14:55
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Религия

В Крым доставили Благодатный огонь

Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
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Здоровье

В Пермском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до 198

Общее число заболевших в Пермском крае увеличилось на 28 случаев, до 198, среди заразившихся все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет, подавляющее большинство новых пациентов с коронавирусом заразились на территории региона, указано в официальном телеграм-канале региональных властей, посвященном борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:16
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Экономика

Вторичное жилье приготовилось к рецессии

В «Авито Недвижимости» приводят свои данные: в середине апреля средняя стоимость вторичного жилья во всей России составила 54,3 тыс. руб. за кв. м, за месяц показатель увеличился на 0,3%, а за год — на 4%. Правда, активность в целом на рынке вторичного жилья по очевидным причинам пока замерла.
Коммерсантъ 03:11
Общество

Определены характеристики несовершеннолетних преступников в России

Университет прокуратуры России составил типичный портрет несовершеннолетнего преступника в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Газета.Ru 07:17
Религия

Путин поздравил православных россиян с Пасхой

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.
РБК вчера в 17:35
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