За последние сутки в России подтверждено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. 95 человек умерли, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

В России за сутки умерли 95 человек с коронавирусом

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