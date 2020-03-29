За последние сутки в России выявили 270 больных коронавирусом, еще четыре пациента скончались, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом

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