Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России выявили 270 больных коронавирусом, еще четыре пациента скончались, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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За сутки в России число умерших пациентов с коронавирусом достигло восьми

Аргументы и Факты04:36

Названы зараженные коронавирусом регионы России

Lenta.ru04:24

В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500

Коммерсантъ04:05

Число заболевших коронавирусом в России превысило полторы тысячи

Life.ru04:03

В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом

РИА Новости04:03

В России зафиксировано 270 новых случаев коронавируса, из них 4 - смертельные

Весьма04:00

За сутки в России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом

Интерфакс04:04
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Экономика

Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 04:12
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

Собянин сообщил об отслеживании передвижений пожилых людей через телефон

Две трети пожилых москвичей, по данным геотаргетинга мобильных телефонов, прислушались к рекомендациям властей и остались дома в первый день нерабочей недели, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РБК 04:20
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 14:42
Общество

Один из главных исследовательских институтов России возглавил экс-полицейский, которого называли причастным к коррупции

«Проект» пишет, что к назначению Божкова главой ИТЭФ, скорее всего, причастен директор НИЦ «Курчатовский институт» и по совместительству друг Путина Михаил Ковальчук.
Дождь вчера в 08:56
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Армия и оружие

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:56
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Хоккей

Экс-игрок НХЛ назвал причину смеха американцев над русскими

Защитник магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Егор Яковлев рассказал, почему американцы смеются над россиянами.
Газета.Ru вчера в 12:46
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета вчера в 02:00
Общество

В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах

Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
РИА Новости 02:47
Происшествия

В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского

"Во время задержания мужчина ударил ножом одного из оперативных сотрудников", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД республики.
Российская газета 04:37
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

Российская газета вчера в 23:10
Общество

Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде

Коммерсантъ Нижний Новгород 27 марта в 07:55
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета вчера в 12:50
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 27 марта в 15:07
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Общество

Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса

Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
REGNUM 02:31
Футбол

Роналду выложил фото с мамой. Ее выписали из больницы после инсульта

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил благодарность медикам после того, как его мать выписали из больницы.
Sports.ru вчера в 22:18
Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В Череповце введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.
Piter.tv вчера в 08:44
Политика

Грузия не пропустила возвращающихся домой из Армении россиян

"В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию росграждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", - уведомляет диппредставительство.
Газета.Ru 02:16
Общество

В аэропортах Москвы начали встречать возвращающихся из-за границы

РИА Новости 03:10
Здоровье

В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции

Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Амурская правда 04:24
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
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