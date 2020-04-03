За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 43. Семеро пациентов умерли в Москве.

В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

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