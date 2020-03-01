Коронавирус
Аргументы неделиВ России за сутки умерли еще восемь человек с коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции сообщил, что за последние сутки количество летальных случаев зараженных коронавирусом достигло 17 человек. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.
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За сутки коронавирусом в России заболели 270 человек. География опасной инфекции
КТВ-Луч29 марта в 04:47
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Политика
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус — все нормально
«Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», — сказал Песков.
Здоровье
Борющихся с коронавирусом российских врачей изолируют
Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) до 2 апреля должны проработать вопрос изоляции медиков, которые борются с коронавирусом и работают с зараженными.
Общество
Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Путешествия
Российские туристы в Таиланде сообщили о проблемах с возвращением
Находящиеся в Таиланде российские туристы сообщили РБК о проблемах с возвращением в Россию, а также продлением срока пребывания в стране.
Общество
В Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Режим самоизоляции введен в Волгоградской области
«Оперативным штабом Волгоградской области принято решении о введении с 00:00 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области режима домашней самоизоляции для всех жителей и гостей Волгоградской области, независимо от возраста», — заявил на совещании штаба глава области Андрей Бочаров.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Космос
Какой идеологический груз СССР отправил на Луну
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
В Пскове умер второй пациент с коронавирусом
В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Псковской области умер второй пациент, который заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.
Наука
Редкоземельные металлы помогут физикам построить большие квантовые сети
Твердотельные источники запутанности, связанные с оптическими резонаторами, являются перспективными кандидаты для реализации масштабируемых квантовых сетей.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Здоровье
Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Общество
В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Общество
Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги
Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Экономика
В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам
Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Общество
Происходящее в Китае после пандемии коронавируса показала россиянка
На Telegram-канале LShot появилось видео, на котором россиянка показывает город Шанхай после эпидемии коронавируса в Китае.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро падают
В свою очередь, евро в понедельник на открытии подешевел на 68 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 86,94 рубля.
Общество
Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ
Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.