Коронавирус

Аргументы неделиАргументы неделиВ России за сутки умерли еще восемь человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции сообщил, что за последние сутки количество летальных случаев зараженных коронавирусом достигло 17 человек. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.
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Коронавирус в России: 500 заболевших за сутки

Пульс Хакасии07:13

В России 270 человек за сутки заболели COVID-19

Хакасия-Информ29 марта в 23:18

В Москве за сутки умерли пятеро заболевших коронавирусом

РБК05:37

В России за сутки умерли восемь больных коронавирусом

Коммерсантъ06:04

Общее число умерших из-за коронавируса в России возросло до 17

RT на русском05:26

За сутки коронавирусом в России заболели 270 человек. География опасной инфекции

КТВ-Луч29 марта в 04:47

В России число заболевших коронавирусом превысило 2300 человек

Эхо Москвы06:02
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Политика

Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус — все нормально

«Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», — сказал Песков.
REGNUM 09:16
Здоровье

Борющихся с коронавирусом российских врачей изолируют

Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) до 2 апреля должны проработать вопрос изоляции медиков, которые борются с коронавирусом и работают с зараженными.
Lenta.ru 08:44
Общество

Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:16
Путешествия

Российские туристы в Таиланде сообщили о проблемах с возвращением

Находящиеся в Таиланде российские туристы сообщили РБК о проблемах с возвращением в Россию, а также продлением срока пребывания в стране.
РБК 10:00
Общество

В Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец 08:45
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Режим самоизоляции введен в Волгоградской области

«Оперативным штабом Волгоградской области принято решении о введении с 00:00 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области режима домашней самоизоляции для всех жителей и гостей Волгоградской области, независимо от возраста», — заявил на совещании штаба глава области Андрей Бочаров.
ИА Красная Весна 08:09
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Космос

Какой идеологический груз СССР отправил на Луну

Парламентская газета вчера в 17:37
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

В Пскове умер второй пациент с коронавирусом

В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Псковской области умер второй пациент, который заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.
Медиазона 08:02
Наука

Редкоземельные металлы помогут физикам построить большие квантовые сети

Твердотельные источники запутанности, связанные с оптическими резонаторами, являются перспективными кандидаты для реализации масштабируемых квантовых сетей.
N+1 09:19
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Здоровье

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru вчера в 20:04
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Общество

Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Москва 24 04:16
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Экономика

В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам

Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
REGNUM 02:42
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

Происходящее в Китае после пандемии коронавируса показала россиянка

На Telegram-канале LShot появилось видео, на котором россиянка показывает город Шанхай после эпидемии коронавируса в Китае.
Live24 вчера в 13:58
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро падают

В свою очередь, евро в понедельник на открытии подешевел на 68 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 86,94 рубля.
Свободная Пресса 04:25
Общество

Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ

Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 04:27
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня вчера в 12:32
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